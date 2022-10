Francesca Piovesan è nata ad Aviano nel 1981; lavora tra Aviano e Venezia. Dopo essersi diplomata nel 2004 in Restauro di Dipinti Murali allo UIA di Venezia, si diploma nel 2014 in Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 2015 vince la 3° edizione del Premio Cramum, nel 2018 viene selezionata per la Biennale BIAS di Palermo e nel 2021 viene selezionata per rappresentare l’Italia alla Biennale del Vetro (Bornholm Art Museum) in Danimarca.

In Italia le sono state dedicate tre mostre personali tra Milano e Roma.

2021 S-Composizioni, a cura di Sabino Maria Frassà, Gaggenau DesignElementi, Roma.

2018 In-visible, a cura di Sabino Maria Frassà, Gaggenau Designelementi Hub, Milano.

2017 Noi, a cura di Sabino Maria Frassà, Studio Museo Francesco Messina, Milano.

Tra le esposizioni collettive:

2022

Io lei l’altra, a cura di Guido Comis in collaborazione con Simona Cossu e Alessandra Paulitti, Magazzino delle Idee, Trieste.

2020

Narcisi fragili, a cura di Sabino Maria Frassà, MyOwnGallery – Superstudio Più, Milano.

2019

LYNX- International prize of contemporary art, Galleria Lokarjeva, Ajdovščina, Slovenia.

A room of my own, a cura di Sabino Maria Frassà, Ventura Centrale, Milano.

2018

Avrò sempre vent’anni, a cura di sabino Maria Frassà, Villa Bagatti Valsecchi; Varedo (Mi).

R8- Ottava rassegna di arte contemporanea, a cura di Daniel Buso, Casa dei Carraresi, Treviso.

Mostra dell’Archivio italiano dell’Autoritratto, a cura di Giorgio Bonomi, Rocca Roveresca, Senigallia (An).

2017

Frammentazioni, a cura del Collettivo Curatoriale LUISS Master of Art (responsabile scientifico Achille Bonito Oliva), Villa Blanc, Roma.

Ritratti – Tiziano, Tintoretto e artisti veneti del XXI secolo, a cura di Daniel Buso e Walter Zuccolotto, Barchessa di Villa Giovannina, Carità di Villorba (Tv).

Limiti – Confini, a cura di Sabino Maria Frassà, Grande Museo del Duomo, Milano.

Ara, a cura di Gaetano Mainenti, Palazzo Da Mula, Murano-Venezia.

La Fine Del Nuovo, a cura di Paolo Toffolutti, Meštrović Pavilion, Zagabria, Croazia.

2015

Dante e l’arte contemporanea, a cura di Mario Da Re, Archivio di Stato, Treviso.

Oltre, a cura di Sabino Maria Frassà, Istituto Italiano della Cultura, Budapest. Mostra portata al Museo Garda di Ivrea e a Palazzo Falconieri di Roma nel 2016.

Scusate il disturbo, Pac, Milano.

2014

ArTVision project WP5 – Art in Port, Coexistence: for a new Adriatic Koinè Italia – Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a Mare, Bari. Italia – Magazzino del Sale 3, Venezia.

Croazia – Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka.

Montenegro – National Museum of Montenegro / Miodrag Dado Duri Gallery, Cetinie.

Albania – Piramyda, Tirana.

2013

Collettiva Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee, a cura di Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve di Soligo (TV).

Confronti – 12 Fotografi a Villa Manin di Passariano, a cura di Antonio Giusa e Alvise Rampini, Esedra di Levante, Villa Manin di Passariano, Codroipo (UD).

2012

1st International Performance Art Week, sezione Accademia di Belle Arti di Venezia, Palazzo Bembo, Venezia.

Meditiamoci su, a cura di M.Premuda, DoubleRoom, Trieste.

Ricomincio da te, a cura di Paolo Toffolutti, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Udine.