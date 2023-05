Credo che ad orientarmi sia stato uno speciale e forte interesse verso il disegno e la sperimentazione mostrato fin dall’infanzia, interesse coniugato con l’esposizione massiccia e persistente ai materiali per l’edilizia e per l’imballaggio che osservavo nell’azienda di famiglia. L’approccio con la pittura è venuto poi quasi per gioco e si è evoluto nel corso del tempo.

Dopo aver conseguito la maturità artistica, a Catania, proseguo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Urbino, nel corso di Nuovi Linguaggi per la Pittura, dove ho modo di avviare la ricerca con un’attenzione minimalista, orientando l’operazione in senso concettuale.

Nei lavori pittorici di allora il tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici erano determinanti. Successivamente inizio a sviluppare nuove ricerche influenzato dai Merzbau di Schwitters e dai Combines di Raushenberg. Nel 2016 concludo il biennio specialistico di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Catania.

Fra le esperienze significative, a partire dal 2018, posso citare quelle legate alla permanenza a Bruxelles, dove inizialmente sono stato selezionato per una lunga e produttiva residenza dallo spazio indipendente Musumeci Contemporary. Ho iniziato a esplorare la componente immersiva e relazionale coinvolgendo il pubblico durante gli Studio visit, al contempo ho avuto modo di indagare in profondità il tessuto artistico locale. Nello stesso periodo, sempre a Bruxelles, sono stato assistente di studio di Pietro Fortuna, e per me è iniziata un’indagine ancora più attenta su alcune questioni concettuali. Nel 2020 il curatore belga Emmanuel Lambion mi ha selezionato per un progetto speciale per la Maison Grégoire di Uccle (progettata da Henry van de Velde). Per l’occasione ho realizzato un progetto site specific tra l’interno e il giardino della villa, attuando un ponte tra Belgio e Sicilia.

Fra le mostre recenti: la doppia personale con Davide Serpetti e testo di Lorenzo Madaro presso la galleria Manuel Zoia di Milano, l’anno scorso; nel 2021, la personale “Accumulare il deserto”, sempre con testo di Madaro, presso lo spazio On the Contemporary di Anna Guillot, a Catania; nel 2019, “En courant me reposer”, ancora una personale a chiusura della residenza a Bruxelles presso gli spazi di Musumeci Contemporary. Sempre nel 2022, a giugno, lo Studio visit di Marcello Francolini per il progetto “Panorama” della Quadriennale di Roma.