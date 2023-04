Snellendo la burocrazia e favorendo le nuove generazioni. Investendo nell’arte come strumento fondamentale per la formazione e lo sviluppo umano. Ciò vuol dire anche garantire spazi per la creazione, la ricerca e l’aggregazione, finanziare progetti che fomentino gli scambi a livello internazionale, alleggerire gli oneri economici (penso per esempio alla questione dell’IVA). Per andare più a monte, G.M.Tosatti (direttore artistico de La Quadriennale) dice in un’intervista che prima di richiedere maggiore supporto alle istituzioni, il mondo dell’arte dovrebbe acquistare organicità, efficienza di per sé, diventare un arazzo dal groviglio di fili che attualmente è, per poter avanzare proposte chiare ed efficaci da questa coerenza interna. Condivido questa visione, da dentro a fuori.