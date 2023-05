L’arte è per me una sorta di possibilità di conoscenza, non esiste una sola verità e l’essere umano, artista, indaga il proprio punto di vista donandolo agli altri così che possa essere condiviso. Questo porta a una considerazione, l’Arte è apertura, fa scattare un interesse a chi ne fruisce, che porta l’altro ad aprirsi al nuovo, a conferma del proprio sentire, alle volte invece in netto contrasto con i propri pensieri.

Solo chi si approccerà in modo curioso potrà trarne qualcosa.

Quando penso alla prima forma d’arte, la mente mi porta agli uomini primitivi e subito è chiaro che l’uomo ha sempre avuto la necessità di esprimersi e di condividere, quindi sì, l’arte a tutti gli effetti è una forma di condivisione e quindi genera società.

Io ho fatto studi artistici, dal liceo all’accademia di Belle arti, e ho avuto la fortuna di studiare e conoscere artisti che utilizzavano vari mezzi espressivi, sono sempre rimasta molto attratta da chi ha avuto la capacità di tendere l’arte non ad una espressione personale (anche se come ho detto prima poi è comunque condivisa), ma da chi usa il mezzo artistico come strumento o canale per fare emergere il collettivo.

Da qui figure come Maria Lai, Michelangelo Pistoletto sono per me fonte di ispirazione, per la generosità con la quale mettono a servizio degli altri la propria arte.

Il lavoro verte sulla capacità di pensiero, conoscenza, progettazione, coinvolgimento e soprattutto per l’entrata in gioco della gente, che con il proprio intervento da il senso dell’opera che non esisterebbe senza l’ALTRO.

L’artista ne tira le redini, è un abile direttore d’orchestra e tutti i partecipanti ne danno il proprio e personale contributo, egli lascia quindi aperta anche la possibilità all’imprevisto e al non conosciuto.

Questa è una dimensione, il non conosciuto, che spaventa, ma è indagandolo e imparare ad accettarlo che ci permette di affrontare il nuovo, il diverso e quindi aprirsi ai cambiamenti sia personali che sociali.

Quindi l’arte apre gli occhi, da modo di fare esperienza e quindi di conoscenza, permette l’errore anzi lo trasforma in azione positiva.