Dal punto di vista tecnico la scelta definitiva è arrivata attraverso… un semplice errore, uno di quegli errori che poi si rivelano piuttosto produttivi. Avevo dieci anni, prima media, per il corso di educazione artistica ci era stato richiesto di portare i pastelli a cera. Bene, si va in cartoleria, mi mettono davanti anche una confezione di pastelli a olio, non ricordo più se perché avessero solo quelli, oppure come alternativa; ma ricordo i colori vivi e il profumo di olio di lino, e me che dico “mamma, prendiamo questi, sarà la stessa cosa”. Che non fosse la stessa cosa me ne accorsi l’indomani: sembrava di stendere del rossetto sulla carta. Fu l’insegnante ad aprirmi la porta su un mondo interessantissimo, passando una spatola sul tratto: “ecco, questi non sono a cera, sono ad olio, si sfumano così”: la coda del pesce che stavo disegnando diventò il primo passo per una passione definitiva. Da allora i pastelli a olio sono diventati la tecnica che prediligo, malgrado alcune eccezioni.

Mi interessa, infatti, esplorare le combinazioni dei colori, delle sfumature, la possibilità di comunicare attraverso di essi delle emozioni. Alcune composizioni possono apparire, talvolta, vicine a tendenze naïf, ma nello stesso tempo non si intendono come art brut o spontanea, perché sono il risultato di una riflessione e di un preciso progetto compositivo.

La mia natura eclettica, direi quasi “intrinsecamente eretica”, emerge molto anche nei temi. Molti dei miei lavori mettono in scena dei paesaggi dell’Europa mediterranea o del Nord. Sono tutti luoghi dell’anima, che mi appartengono perché li ho vissuti, in momenti diversi, e amati, in maniere diverse e legate a situazioni diverse. Altri rinviano ad esperienze, persone amate o a temi che mi impegnano a livello di riflessione personale, come le convenzioni legate al femminile; altri ancora sono di impronta astratta o surrealistica, oppure elaborano motivi simbolici, come nel caso delle serie dedicate alle meduse o alle stelle morte. Questi motivi hanno un significato di partenza per me, ma, una volta trasferiti sulla carta, li intendo (come tutti i miei temi, in fondo) come immagini-simulacro nel senso descritto da Platone nel Sofista: immagini che implicano una molteplicità di significati, interpretabili in modi differenti a seconda dello sguardo che li osserva, in modo tale da comprendere in sé, per così dire, anche l’osservatore stesso; o, se vogliamo, dispositivi pulsionali nel senso di Lyotard, che vorrebbero suscitare reazioni emozionali al di là della loro valenza narrativa e/o mimetica.