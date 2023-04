Disegno e dipingo da sempre.

Negli anni della laurea in Architettura, ho iniziato ad avere i primi contatti con il mondo dell’arte, partecipando a concorsi e realizzando le prime mostre.

Attiva come artista visiva dai primi anni 2000, sono sbarcata oltreoceano con due mostre personali alla CATM Gallery di New York City nel 2009 e 2010, spin-off di una collettiva del 2008 dedicata alla Urban e Street Art, in seguito alla selezione da parte di Arteingenua S.p.A, società mecenate di artisti.

Grazie al Premio della Giuria ad Arte Laguna Prize 1° edizione, ho esposto più volte presso Zaion Gallery a Biella e si è innescata una serie di mostre curate sia in Italia che all’estero.

Dopo il Secondo Premio Giovani Artisti al premio internazionale d’arte “Un menù per la Colomba”, che vedeva come consulente per la Giuria Philippe Daverio, presso le sale della Fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia, il Secondo Premio al Musae – Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente promosso da Regione Piemonte, e il Secondo Premio a Immaginativa, premio internazionale promosso da Associazione Didee a Siena, sono stata fra i finalisti di “Got Character” nell’ambito del Singapore Design Festival.

Passando attraverso numerose collettive in Italia, fra cui il ciclo “New Art New Pop” presso il Centro d’Arte e Cultura Brolo di Mogliano Veneto, Spazio Studio – Milano e Galleria dell’Ombra – Brescia, due edizioni di “Across Rewriting” all’Amantes di Torino, e in seguito alla selezione fra i finalisti del Premio Ceres4Art di Ceres Beer, sono arrivata in India nel 2011, con la serie di mostre itineranti “Dadaumpop”, una panoramica che includeva esponenti di spicco del New Pop italiano, promosse dal Ministero degli Affari Esteri e curate da Igor Zanti presso una selezione di importanti istituzioni culturali di Mumbai, Calcutta e New Delhi.

Dopo un periodo di assenza dalla scena artistica, da alcuni anni ho ripreso l’attività grazie all’appoggio di Paratissima Torino, esponendo nelle collettive curate PopTones e Multiversity, e sono stata selezionata per l’evento benefico “E’ una vita che ti Ri-cerco” in collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e l’Istituto di Candiolo e sponsorizzato da Flying Tiger Copenaghen e Tonki.

Uno dei miei progetti più recenti è “Humans Art Project”, realizzato insieme al musicista e compositore Vittore Savoini, la cui ambizione era portare un’inedita fusione fra i linguaggi dell’arte e della musica, con l’utilizzo della realtà aumentata di Aria The AR Platform, presentato in anteprima presso Zaion Gallery a Biella.