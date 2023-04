Il rapporto tra istituzioni, artisti e curatori…? Credo che le ‘istituzioni’ normalmente seguano dei meccanismi che a me personalmente spesso e volentieri sfuggono. Tendenzialmente in Italia i filoni sono sempre gli stessi da decenni, e i curatori validi sono sempre di meno. I galleristi non amano il rischio, i ‘colpi di fulmine’ non nascono più almeno dagli anni ’90… Puntando sempre e solo sui nomi rodati dopo un po’ si spegne l’interesse anche nell’uomo della strada, per come la vedo io. La curiosità della gente va’ stimolata. Servirebbero una bella iniezione di fiducia, e dare meno corda al dio denaro, ma non penso siano due cose fattibili.