Solo coloro che possono vedere l’invisibile, possono compiere l’impossibile, perché la nostra meta non è mai un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose; siamo il nostro corpo negli orizzonti che ci appartengono e ci contengono. Umani, Immaginari, visibili invisibili.

Qual è stato il tuo percorso artistico?

Quali sono gli elementi principali del tuo lavoro?

Il mio lavoro artistico trae ispirazione dalla Scienza che si lega indissolubilmente all’Arte perché questi due concetti se pur differenti tra loro devono essere riconosciuti come un unico processo universale che porta l’essere alla conoscenza. Vado ad indagare quelle parti misteriose, che l’occhio umano non riesce a percepire, dove le immagini reali non possono più aiutare chi le osserva e q questo legame con alla Fisica mi permette di immaginare l’invisibile.

L’amore per l’arte nasce in un tempo per me remoto, forse da “altre vite”, in cui è presente la riflessione, o meglio il tempo per riflettere. La costruzione del pensiero, su ciò che voglio esprimere ed intingere sulla tela è la parte più significante del percorso stesso; bisogna essere in grado di imparare e conoscere, non è un semplice lavoro tecnico, ma è ciò che voglio esprimere e che è essenziale per la riuscita dell’opera stessa; ancor più fondamentale è la chiarezza del mettere a nudo il mio mondo interiore nei confronti dello spettatore.

Il mio lavoro è la combinazione d’emozione e pensiero, di realtà e fantasia; è conoscenza del mondo, un linguaggio universale che va oltre le razze, le religioni ed il genere, è un’entità che ci accomuna e ci rende tutti più vicini, fratelli di un’unica sola madre chiamata terra. Quando l’arte non conosce confini, supera i limiti dell’immaginario e scavalca ostacoli, indaga il mistero, e proprio la mia arte indaga sul mistero dove le immagini reali non possono compensarmi e dunque immaginare non significa più immagine.