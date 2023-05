Sono lento… molto, lento… Ci ho messo trent’anni a diventare bambino! Verso i 40 mi son trovato a sventrare delle scarpe: vi ho scoperto dei volti con cui fare discorsi faccia a faccia; con le carte da poker, poi, ho scolpito il vento; e siccome mi era scaduta la pasta – non so cucinare – con la pastasciutta ho cucinato i disegni che a matita non saprei fare; negli scarti dei marciapiedi ho invece scovato una cosmogonia di elementi figurativi da far vergognare le nuvole. Da 4 anni, ora, scolpisco fazzoletti di carta che, giocando di prospettiva con il mondo, paiono sculture magniloquenti. Insomma, mi son ritrovato artista senza chiedermi se fossi d’accordo.