Da 12 anni vivo a Vienna e ora mi trovo in residenza a Viafarini a Milano fino a fine Aprile. Per me questa è un occasione importante per riavvicinarmi all’Italia e in particolare alla scena artistica italiana. Spero in futuro di poter esporre di più qui in Italia! In estate parteciperò a una mostra collettiva presso l´Hydra School Project sull’isola di Idra in Grecia. Ne approfitto per ricordare che dall’11 al 15 Aprile 2023 ci sarà l’Open Studio di Viafarini in Via Carlo Farini 35 a Milano tutti i giorni dalle 11:00 fino a tardi!