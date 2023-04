Mi sono iscritta al Politecnico di Milano, per seguire le orme familiari, ma anche perché ero affascinata da quello che la mente umana, unita all’immaginazione, potesse creare. In questo percorso ho imparato, assorbito e fatte mie tante visioni che sicuramente si sono stratificate nel mio subconscio. Dopo la laurea in Disegno Industriale, ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, un approccio diverso quanto stimolante, una forma d’arte differente, una vera e propria magia che prende forma e si trasforma. Poi un giorno mi sono fermata, ho avuto bisogno di prendere fiato e capire dove ero arrivata, ristabilire le priorità e trovare quello che realmente mi dava soddisfazione e serenità. Ho respirato fin dall’infanzia l’arte del ricamo, la nonna e la mamma hanno ricamato con passione tessuti che diventavano tovaglie e lenzuola variegate.

Le stratificazioni del mio subconscio hanno fatto il resto, ho iniziato a ricamare con una tecnica e un immaginario non convenzionale, influenzata dall’architettura e dalla geometria.

L’arte di improvvisare mi ha regalato uno spazio libero e creativo, ed è da qui che nascono i miei quadri, minuziosi lavori che convivono in un ordine disordinato, ma bilanciato.

I vuoti si riempiono con linee e intrecci che rappresentano la mia visione della quotidianità.

Quello che mi piacerebbe è che il ricamo si emancipasse dall’immaginario collettivo diventando espressione contemporanea e moderna.