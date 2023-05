Ed è proprio l’idea del viaggio a fornire un canale interattivo con la società. Un elaborato artistico prova sempre a fornire un’occasione alternativa di viaggio. Emotivo, estetico, mentale… Nel gioco delle parti.

Il tema della riflessione, esplicita, poi, mi interessa particolarmente.

Racconto: a metà degli anni ’90 ho avuto modo di organizzare e curare una mostra collettiva dal titolo “Riflettendo sulla funzione sociale dell’arte: a proposito della guerra nei Balcani”. E negli anni ho poi realizzato vari lavori con forti agganci a tematiche “sociali”.

La serie sulla Migranza, ad esempio. Le tragedie nel mediterraneo. I viaggi della speranza. I margini e i confini. L’unicità del genoma umano.

Il progetto sulla Storia Dipinta, ad esempio.

“La Storia al centro dell’opera d’arte, la Storia come esercizio di memoria collettiva. Il progetto prende corpo negli anni 2000. Sono gli anni dei grandi processi. Gli anni delle Grandi assoluzioni. Gli anni delle Grandi impunità per le Grandi stragi di stato. Da Piazza Fontana ad Ustica. Dall’assoluzione del 3 maggio 2005 per Maggi, Rognoni e Zorzi, all’assoluzione per i generali Bertolucci e Ferri del 15 dicembre 2005.

Il progetto “La Storia Dipinta” si sviluppa poi sulla sollecitazione di altre date. Eventi, circostanze. Figure di spicco. Prediligendo più che le date dei fatti, le date in cui la collettività prende posizione, si esprime, legittimizza o condanna. Ma anche le date in cui il potere valuta, giudica…

20 agosto 1993, gli accordi di Oslo. Sulla questione palestinese.

16 ottobre 1946, la condanna dei gerarchi nazisti. A Norimberga.

15 ottobre 2015, l’assoluzione di Erri De Luca per il reato di sabotaggio. Della Tav.

27 settembre 2017, la libertà di guida anche per le donne. Anche in Arabia Saudita.

Eventi. Frammenti di storia. Così come sono frammenti i quadri nel loro essere immagini. Dentro i limiti, provvisori, di uno spazio. E di un tempo. Almanacco? Zibaldone? Probabilmente. Ma rimandi e concatenazioni sono lì, a ribadire cause ed effetti. I giochi tra forme e sfondi, la perseveranza di segni, sollecitano sguardi compiacenti, letture trasversali…”

La registrazione della cronaca sociale, e politica, può essere quindi un esplicito invito alla riflessione. A navigare tra l’urlo e il sussurro. Tra l’allusione velata e la denuncia.