Una delle cose belle dell’arte è che può catturare l’attenzione di chiunque.

Il modo per ottenere questa attenzione è attraverso la conoscenza.

Penso che siano, in primis, le istituzioni scolastiche a dover dare questa possibilità, proponendo un’offerta formativa che non si dimentichi della cultura artistica, puntando quindi a valorizzarla, piuttosto che mantenerla relegata ad un paio d’ore a settimana (a meno che non si frequenti un istituto artistico).

E poi penso che a livello locale si possano proporre più eventi culturali.