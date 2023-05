La facilità di disegno, il tratto spedito e spontaneo a mano libera, la passione per le arti in generale, letteratura, cinema e musica hanno condizionato le tormentate scelte di adolescente. Studente di Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma ho avuto l’opportunità di lavorare, prima come disegnatore di cartoni per vetrate artistiche, poi come decoratore per locali pubblici e ville private. Quando ho capito che quello poteva essere il mio mestiere ho perfezionato il disegno e appreso le tecniche pittoriche rinascimentali, incluso l’affresco, presso l’Istituto d’Arte e Restauro “Palazzo Spinelli”di Firenze. Tappa importante di questo cammino è stato l’incarico per la realizzazione dell’impianto decorativo e la progettazione architettonica interna di una piccola chiesa in provincia di Salerno. Una immersione da laico nei territori del Cattolicesimo. Momento fondamentale dopo questo lavoro è stata la conoscenza di un maestro dell’arte contemporanea l’artista Ugo Marano (1943-2011). Il suo minimalismo e la radicale libertà di pensiero hanno contribuito e arricchito la mia educazione artistica e aperto spiragli di sperimentazione che fino ad allora erano un po’ offuscati dalla continua messa in discussione di principi acquisiti. Ha curato e presentato la mia prima mostra personale a Salerno nella sede dell’Amministrazione Provinciale. Dopo qualche anno una mostra antologica “All’anagrafe Giovanni” nel mio paese d’origine, Sala Consilina con un catalogo generale delle mie opere e la fortunosa vendita di tutte quelle presenti in esposizione mi hanno consentito di trasferirmi a Roma. Ecco l’Ice Badile studio, spazio di lavoro condiviso e laboratorio di idee con diversi artisti della scena capitolina. In quel periodo, si può dire, che ho trovato il mio linguaggio espressivo. Ho cercato di far coincidere in maniera forte il disegno, mia cifra distintiva, con la pittura, in quell’ indagine della rivelazione della luce che aveva contraddistinto la mia pratica. Campiture di colore bianco, dovute all’ utilizzo di colla di coniglio e gesso di Bologna erano la superficie ideale sulla quale immaginare e cercare di dare vita a diversi mondi, nel rapporto contrastato tra lo spazio ed il nero ad olio delle pennellate. E’ stato quello anche l’inizio della collaborazione con la Creative Room Art Gallery di Roma e con il giovane gallerista Lorenzo Cantarella, tuttora mio mercante d’arte. Con questa galleria la mostra “L’Universo è figura” ispirata alle teorie di Giordano Bruno ed alla lettura del suo “De l’infinito, universo e mondi”. Anch’io non riuscivo e non riesco ad immaginare il circostante, l’universo, senza ricorrere alla figurazione. Accanto ai “bianchi e neri” fa la sua comparsa il personaggio del subacqueo che monta un cavallo, spronato da una carota posta a debita distanza che forse mai raggiungerà. Un’ opera permeata da un Surrealismo letterale e impercettibile, che diventava simbolo, emblema araldico nell’installazione vivente che accompagnava l’esposizione e che ancora oggi fa parte della mia produzione. Il mio laboratorio, lo “Studio 22” era a Prati nello stesso quartiere romano della galleria. Grazie a questa sinergia di lavoro, ho avuto la possibilità di partecipare alla 55^ Biennale di Venezia, presso l’Officina delle Zattere con un’opera “Il Teatro del Bailo” di notevoli dimensioni, creata per l’occasione, composta da sei tele assemblate. Dopo un altro anno a Trastevere, mi sono trasferito nel Parco del Cilento e Vallo di Diano, ad Atena Lucana, tra terra e mare, come il mio sub, con la mia compagna di vita, mia moglie, Natalia Ponton, pittrice e performer colombiana, conosciuta a Roma. La mia ricerca si muove ora tra le pieghe di una pittura che è diventata sempre più realistica, alternando lavori in bianco e nero a composizioni a colori. Alcune opere sono entrate a far parte di collezioni private a New York e Londra, grazie alle vendite effettuate su Saatchi Gallery; sono stato premiato a Roma nella Biennale d’Arte del 2015 con l’opera “Esodati”; una mia opera “Soul” è stata la scenografia dell’omonimo programma televisivo in onda su Tv 2000. Ho passato i mesi della pandemia a Bogotà, in Colombia, nel quartiere storico della Candelaria, dove tutt’ora vivo e continuo a dipingere.