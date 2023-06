Prima di rispondere agli effetti dell’arte nella società, mi piacerebbe provare a definire che cosa è l’arte. Veicolo di conoscenza, comprensione della realtà, mezzo per suscitare emozioni, senso del mistero, spazio che consente l’emissione- ricezione di segnali, spazio relazionale?

Non ho le idee chiare in tal senso, forse un pò di tutto questo, forse dipende dalle situazioni, dai contesti storici e temporali, dagli artisti e dalle modalità e dai luoghi in cui si lavora.

Ovviamente una relazione con la società si verifica nel momento stesso in cui l’opera, tra l’altro sempre più liquida, entra in contatto con la persona e il contrario. Sempre di più assistiamo a innumerevoli esempi di pratiche artistiche in cui il pubblico diventa protagonista attivo e non più semplice fruitore.

I piani però possono essere differenti, da vere e proprie denunce politiche, a sollecitazioni che si riferiscono a questioni sociali come quelle ambientali, dei diritti, a situazioni in cui si toccano sfere più intime e personali in cui ciò che conta, come affermava Einstein per la grande arte e la grande scienza, è l’apertura verso il senso del mistero.

Per quanto mi riguarda credo che l’arte debba parlare del presente, pur affrontando storie e vicissitudini personali, l’eco è quello della realtà del mondo in cui siamo immersi, che coinvolge l’umanità e le grandi problematiche che ci assillano.

In questo momento storico particolare, così difficile e pericoloso, davanti alle catastrofi imminenti, da quella ambientale a quella atomica, alle grandi migrazioni, l’arte necessariamente si deve misurare con tutto ciò.

Ovviamente in un contesto autentico un’opera crea una scintilla emotiva, bouleversement, come diceva Barthes per la fotografia, il punctum, quel particolare segno di una foto che lascia una ferita.