Troppo spesso si sente dire che la società in cui viviamo oggi è una società mordi e fuggi, la quale non riesce a godersi il momento perché piena di distrazioni che ci impediscono di creare la nostra storia; preferiamo far finta di vivere quella di qualcun altro. questo stile di vita frenetico che viviamo oggi, il quale ci ha tolto la capacità di innamorarci delle piccole cose.

Per me uno dei punti cardini che ha la forza da sempre di suscitare emozioni, farti rallentare o addirittura fermare è l’arte in tutte le sue forme.

Con la mia arte mi pongo questo obiettivo. Le mie opere sono frutto dei momenti e dei viaggi che ho vissuto, di tutte le persone, i posti e i luoghi che mi hanno toccato il cuore.

Quello che faccio è il racconto di una storia che ognuno può vedere ed immaginare con i propri occhi in base alle esperienze e allo stato d’animo in cui si trova; puoi guardare un quadro mille volte e mille volte proverai emozioni e sentimenti diversi. Questa per me è la cosa fondamentale: arrivare al cuore delle persone, catturare la loro attenzione per un’instante e portarle in un altro posto.