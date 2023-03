Biologa, councelor in arte terapia, il mio percorso artistico inizia presso la Scuola di Arti Ornamentali S. Giacomo di Roma con l’artista Luigi Bruno per poi continuare all’Accademia delle Belle Arti di Roma dove conseguo la laurea in Pittura, seguita, in particolare, dal Prof. G. Notargiacomo e nella Specialistica dalle Prof.sse C. Casorati e N. Agostini dalla cui interazione nasce una mostra dal titolo “Non posso farne a meno”, presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati, Roma, 2014. In seguito ho seguito corsi di pittura con l’artista Guido D’Angelo con il quale ho approfondito tecniche e materiali per la pittura.