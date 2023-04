Il mio percorso è stato diretto e senza ripensamenti in merito alla scelta, ma non per questo facile. Dagli studi compiuti al Liceo artistico a Manduria (Ta), al mio trasferimento a Milano all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove oggi insegno. Qui iniziai un’esperienza nel campo del restauro, spinta dal desiderio incessante di conoscere più possibile. A questa devo il rigore, la disciplina nel lavoro, la conoscenza approfondita dei supporti e delle tecniche; un bagaglio che mi porto dietro e che torna utile ancora oggi. Il desiderio di creare era più forte e lasciai il restauro per la pittura. Sin da subito iniziai con le prime mostre attraverso concorsi e premi. Da quando ho iniziato non ho mai abbandonato. Nel mio percorso artistico vi è un altro percorso parallelo, che precede quello dell’insegnamento ed è fatto di esperienze lavorative in ambiti differenti dall’arte, marginali, umili. A distanza di tempo le rivedo come la parte più interessante della formazione, degna dello stesso rispetto e attenzione. Devo tanto della persona che sono oggi soprattutto a questo.