Ho iniziato ad avvicinarmi all’arte fin da bambina, grazie alla passione per il disegno di mio padre per poi scoprire la pittura ad olio poco più che dodicenne, attraverso i corsi di un’allieva della Scuola di Guttuso che insegnava nella mia scuola.

Per diversi anni ho coltivato la pittura anche da autodidatta per poi avvicinarmi a nuove sperimentazioni artistiche (tecniche miste, materico, acrilico, installazioni, etc.) grazie agli incontri che il mio percorso artistico mi ha riservato: mostre individuali e collettive, frequentazioni del settore hanno arricchito la mia formazione, contaminandola positivamente.