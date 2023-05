Sono appena tornata da Londra dove ho esposto alcuni dei miei lavori in una collettiva a Kensington. Ho qualche progetto fuori dall’Italia entro la fine dell’anno. La mia sensazione è che il ‘made in Italy’ trovi maggiore riconoscimento all’estero e non solo per quanto riguarda l’arte. La moda e la gastronomia ne sono un altro esempio. Unire l’arte della pittura con quella della gastronomia è un binomio che da sempre rappresenta un legame molto interessante. Ma il vero progetto si ripresenta ogni giorno, ed è quello di portare a compimento l’espressione di quella voce, di quel suono, di quel colore… in una parola, di quell’emozione che diversamente resterebbe confinata nel limbo dell’inespresso. Sono convinta che siamo esseri in continuo divenire e saper cogliere il momento, trovare lo spazio e il tempo per ‘potersi accadere’ è la vera tensione di ogni artista. (in realtà dovrebbe essere l’ambizione di ogni essere umano) E se l’artista dispone di strumenti inediti per i più, allora ha anche il compito di potersi offrire al prossimo, in un percorso maieutico che sappia favorire la trasformazione, la crescita, l’accadersi. Unica esperienza alla quale ci è dato di conoscere non solo noi stessi, ma l’Universo intero. Fino al prossimo attimo.