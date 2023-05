La forma e il contenuto dell’arte possono variare nelle diverse fasi storiche e classi sociali. Con lo sviluppo dei tempi e della tecnologia, l’arte continuerà ad essere aggiornata e sviluppata, creando così nuovi valori e significati spirituali per gli esseri umani. Su questa base, bisogna pensare all’interazione tra arte e società e a come essa possa essere strumento di riflessione e promozione del cambiamento, occorre ribadire che l’essenza dell’arte contemporanea è una forma d’arte che esprime emozioni, pensieri e idee, e fornisca alle persone un modo per esprimere i suoi veri sentimenti e pensieri interiori in modo creativo. Al momento, il rapporto tra l’opera e il pubblico non è più solo il rapporto tra guardare ed essere guardato, ma una maggiore enfasi sul processo di esperienza emotiva e partecipazione all’interazione.

È una forma di partecipazione per il pubblico guardare il lavoro e sostituirsi passivamente nel contesto del lavoro in modo riflessivo.

È anche una forma di partecipazione per il pubblico guardare e partecipare all’esposizione delle opere. Ad esempio, lo spettatore esegue un semplice compito fornito dall’artista per contribuire alla creazione dell’opera.

Un’altra forma di partecipazione è che il pubblico propone le proprie idee nel processo di partecipazione alla creazione dell’opera, il che arricchisce la struttura e lo sviluppo dei contenuti dell’opera.