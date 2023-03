Sono nato, vivo e lavoro a Catania. La vista del mare è per me esistenziale. Da sempre prediligo esprimere la mia sensibilità artistica attraverso la pittura, anche se non ho mancano di esplorare l’incisione, la grafica, il video e la fotografia digitale. Fino all’età di 27 anni ho anche preso parte ad alcune mostre collettive con produzioni pittoriche.

Ho una formazione artistica, tuttavia per lunghi anni la mia creatività l’ho riversata esclusivamente al mondo del marketing/pubblicità, all’inizio da illustratore, poi Art director e infine Direttore creativo, attività che svolgo ancora adesso.

Pittore, dunque, oltre che pubblicitario e viceversa.

Dopo una pausa lunga più di vent’anni (spezzata solo nel 2011 da un paio di spettacoli nei quali realizzavo in estemporanea dei bozzetti a pastello, proiettati sulla scena, durante l’esecuzione dal vivo di musiche di e con il M° Matteo Musumeci) il 2022 segna una decisa ripartenza nella produzione di nuovi elaborati.