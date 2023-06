La ricerca e lo studio caratterizzano la mia arte. Sono infatti sempre alla ricerca di forme e tecniche nuove per rappresentare al meglio le moltissime sfumature della realtà. Utilizzo diversi materiali, tra cui legno, acciaio, ceramica, resina e gesso.

I soggetti delle mie opere sono profondamente legati alla sfera delle emozioni, quelle quotidiane, semplici, a volte impercettibili che distrattamente ignoriamo e che nel mio lavoro cerco di mettere in risalto.

Uno degli elementi chiave che propongo tanto nelle sculture come nei dipinti è il cuore, organo centrale del “sentire” che presento in molteplici forme.

Per me è fondamentale che tutte le mie opere creino un’emozione, positiva o negativa, e che non lascino indifferente chi le guarda o interagisce con esse.