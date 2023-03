Credo che l’arte interagisca da sempre nella società, ed uno dei più grandi esempi l’abbiamo in italia con la corrente dell’arte povera, ma soprattutto credo che in una città ricca di belle architetture e bei monumenti, sia circondata da arte e di conseguenza da benefici psicologici all’osservatore senza che se ne renda neanche conto!

Ma credo anche che le istituzioni debbano spingere di più nel portare i giovani verso i luoghi d’arte e fargli capire che un’opera non è solamente fine a se stessa me è un modo per avere un approccio verso nuove aperture mentali oltre che essere uno strumento totale per spiegare la storia e il periodo in cui stiamo vivendo! Quindi dire: che l’arte è emancipazione e benessere psicologico!