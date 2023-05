Il senso dell’arte dovrebbe essere quello di interagire con la società come una piattaforma dedicata alla riflessione. Il mio lavoro artistico si interroga sulla relazione tra uomo e digitale, sui vuoti che il mondo virtuale riempie e su quel continuo in-out che crea una terza dimensione ibrida.

Mi interesso anche alle nuove tecnologie come le applicazioni open source di AI (intelligenza artificiale) in cui la realtà è in continua trasformazione. Ricerco di continuo sia virtualmente che fisicamente contenuti, immagini, texture, frammenti, da elaborare e sovrapporre come in un mosaico/puzzle che diventa un caleidoscopio di memorie contemporanee.