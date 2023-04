Forse ciò che prevale nel mio immaginario è il tema dell’addio forzato alla propria idea di mondo, in altre parole il tema del reset esistenziale, del trauma indotto dal cambiamento epocale, tema che in qualche modo ha sempre riguardato tutte le ultime generazioni, soprattutto per via dei recenti progressi tecnologici, ma che ora con la pandemia e con il ritorno della minaccia atomica ha assunto toni quasi apocalittici… E per chi ha lasciato il suo Paese d’origine, come nel mio caso, per necessità o per altro, lo sradicamento è ancora più accentuato. Si tratta di una metamorfosi sociale vissuta da molti della mia generazione in modo contrastato e contraddittorio; a volte sembra la recita collettiva di un atto di dolore richiesto dalle nuove ideologie progressiste per la ‘salvezza dell’umanità’, che però talora nasconde autoritarismo, scientismo, disprezzo delle tradizioni, (e della religione cristiana in particolare, ormai totalmente secolarizzata e inadatta a esprimere alcun tipo di ritorsione sul piano sociale), e che incoraggia violazione della privacy, controllo sociale, spinta alla progressiva virtualizzazione di ogni esperienza di vita, come ‘soluzione’ e rimedio ad ogni iniziativa individualista, ritenuta obsoleta e retrograda, al fine di scongiurare ogni superstiziosa opinione antieconomica…

Per altri versi, invece, nelle mie ultime opere cerco di dare completezza a ciò che a volte la realtà mi suggerisce in modo quasi subliminale; per cui accosto a un’immagine reale cioè che mi pare le manchi per diventare l’immagine del mio immaginario … Con la circolarità e l’essenzialità del tratto, quegli oggetti ‘filamentosi’ disegnati accanto alle immagini del mondo reale sono un modo per tornare a dubitare delle nostre comuni percezioni, troppo sobrie e nette, troppo piatte e noiose, e al contempo un mezzo per riconoscere un’origine strabiliante, una possibile presenza inaspettata e inusuale…