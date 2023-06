“IL TEMPO” ed “IL LUOGO” sono i concetti fondamentali della mia ricerca.

Inizialmente sull’impulso di percorrere un viaggio a ritroso tra i ricordi legati ai luoghi dell’infanzia e del paese d’origine, la mia sperimentazione artistica ha inteso dipanare l’inestricabile filo rosso della memoria individuale e collettiva per catturare immagini perdute, ricordi sbiaditi e sfuggenti; far rivivere frammenti dei luoghi vissuti e delle persone che li hanno animati; tutto ciò rielaborando un personale archivio fotografico di vecchie foto di famiglia e scatti estemporanei con cui ho realizzato diversi collage da cui prende spunto il lavoro pittorico o su cui, spesso, lo stesso si sviluppa dando vita ad una stratificazione di colori e materiali.

Dal luogo e tempo della memoria la mia ricerca ha legato il tempo vissuto ad un tempo e ad un luogo del presente in cui l’osservazione visiva e fotografica racconta di una routine quotidiana spesso pesante, difficile da sostenere e nello stesso tempo la alleggerisce aprendo uno spazio libero in cui sperimentare.

Le mie opere più recenti raccontano di un tempo e di un luogo presente in cui la ricerca, volta a cogliere l’essenzialità delle forme e del colore, parla di una ripetitività che può rivelare qualcosa di inaspettato; in questa opera di sintesi si coniugano due esigenze solo apparentemente contrastanti:

– da una parte, la ricerca del rigore, attraverso l’utilizzo pittorico di elementi matematici finalizzati alla creazione di un ritmo compositivo e la stesura piatta che nega qualsiasi sfumatura di colore, conducono ad una costruzione geometrica della composizione con linee precise in cui si percepisce la tensione del gesto pittorico finalizzato alla suggestione di visioni composte e rassicuranti;

– dall’altra, la ricerca dell’immediatezza e della spontaneità, registrate nelle linee “fatte a mano libera” che sconfinano in un’altra zona di colore, vanno incontro all’inaspettato, concedendomi la possibilità di sbagliare e l’errore diventa naturalezza del gesto, opportunità e possibilità di osare e di creare qualcosa di inaspettato.