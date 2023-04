I miei programmi futuri sono concentrati sulla ricerca di bandi per la realizzazione di uno spazio co- working nell’ambito delle materie pratiche che richiedono postazioni adeguate in molti campi sottovalutati: pittura, installazioni etc. Dando la possibilità a tutti di avere uno studio funzionale in modo da trasformare l’immaginazione in realtà, andando incontro ad ogni esigenza economica, culturale e sociale attraverso eventi, mostre, residenze e attività mirate allo ricerca e alla conoscenza del mondo artistico.