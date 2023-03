Classe 1973, sono un’esteta e una creativa e sviluppo la mia sensibilità all’immagine nel mondo della grafica, della comunicazione e dell’advertising.

Nel 2002 unisco la pittura a musica e scrittura e inizio da autodidatta la produzione delle prime tele.

Ho partecipato negli anni a tre collettive:

• Art Happening Day – Varese 2007;

• Just Cavalli Glam Art – Milano 2013;

• 14° Premio Nazionale d’Arte della Città di Novara – Novara 2014.

Nel 2016 affino la mia tecnica pittorica sotto la guida del Maestro Carlo Monti.

Sono presente con una selezione dei miei dipinti, in due portali per la promozione dell’arte contemporanea: mostra-mi.it e giovaniartisti.it

Un mio dipinto è stato venduto all’asta su catawiki.