Qual è stato il tuo percorso artistico?

Il mio percorso come artista inizia negli anni 80, quando comincio a scattare foto con una Praktica semiautomatica. Molti di questi scatti saranno alla base ed ispirazione per i miei primi lavori su tela.

I primi anni 2000 sono segnati da un avvicinamento al colore, da un abbandono dell’immagine pura per arrivare a una contaminazione tra fotografia e pittura, tra realtà e visione.

Centrale per la mia formazione, sino a questo punto autodidatta, risultano gli incontri con Riccardo Zipoli, fotografo, che ha vinto il premio Hemingway 2019 per la fotografia e con Luigi Ariggi, pittore parmense allievo di Mario Schifano, che mi ha portato a migliorare le due tecniche che diverranno tratto fondamentale della mia produzione artistica, e spingendomi ad andare a studiare le opere alla Fondazione Mirò a Barcellona.

Negli anni a seguire, ho incontrato Vittorio Sgarbi e ho partecipato nel 2010 al Concorso nazionale Premio Arciere e sono stato inserito come pittore emergente al Festival dei due Mondi a Spoleto. Nel 2011 ho esposto alla Biennale di Venezia. All’estero ho esposto a New York nel 2005, a Ginevra nel 2007 e a Parigi nel 2009 con la Galleria Palma Arte, a Hong Kong nel 2013 con la Galleria Art&Co. Nel 2020 ho esposto al Galata Museo del Mare di Genova , presso la Galleria delle Esposizioni al 2°piano la mostra “Quando le pareti divennero pavimenti” venti opere che raffigurano uno dei più grandi naufragi italiani. Nel febbraio 2022 sono entrato a far parte degli artisti emergenti di Art Events di Mario Mazzoleni nel sito www.art-shop.it.

