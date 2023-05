Tra i vari cambi di sede ho vissuto per un certo periodo in Germania, circa cinque anni a Berlino, dove ho fatto esperienza di un sistema dell’arte molto diverso.

Tra le possibilità che mi hanno colpito e che potrebbero essere riadattate al contesto italiano per renderlo più amichevole, mi vengono in mente la moltitudine di Gallerie comunali, spazi pubblici diffusi sul territorio per dare voce agli operatori locali, siano essi artisti o curatori. Sul fronte della produzione decine di studi concessi agli artisti e collettivi, sia per la produzione che aperti al pubblico. Poi i laboratori a disposizione, molto attrezzati, ognuno con tecnici per chi ne faccia richiesta. Per fare un esempio io ho usufruito di corsi di serigrafia al Bethanien e lo spazio attrezzato poteva essere affittato a cifre molto basse per le proprie produzioni, sempre nella stessa sede ho spesso usufruito dello spazio dei plotter e delle scansioni fotografiche in alta definizione, che permetteva sperimentazioni con attrezzatura sofisticata, ma a basso investimento. Esistono spazi equivalenti anche per la scultura, la performance, la fotografia, ecc.

Altra questione fondamentale il sostegno economico e fiscale, le opere sono vendute con un’aliquota IVA molto più contenuta.

Gli stessi artisti possono usufruire di speciali stipendi statali per produzioni di ricerca pura senza preoccuparsi delle ricadute commerciali.

Poi esiste anche un sistema integrato prevideziale e assicurativo, la künstlersozialkasse, cito dal suo sito: “ …]Con l’attuazione della legge sulla previdenza sociale degli artisti (KSVG), garantisce che artisti e giornalisti autonomi godano di una protezione sociale simile a quella dei dipendenti nell’assicurazione sociale legale.[“, e così via.

Ma la Germania è solo un esempio, anche la Francia e l’Inghilterra offrono grande supporto ai propri artisti e intellettuali.

Potremmo pensare di detassare chi acquista opere o progetti trasformando questi soggetti, di fatto, in mecenati.

Vorrei approfittare di questo spazio per ringraziare tutti coloro che mi hanno invitato e continuano a farlo, dandomi lo spazio per mostrare la ricerca. Oltre a tutte le persone con cui ho collaborato e con cui collaboro, senza di loro non avrei carburante nel motore.