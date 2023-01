L’esperienza come consapevolezza che il mio futuro sarebbero state le arti visive, inizia

all’età di sedici anni, quando mi ero improvvisato come autodidatta a riprodurre fedelmente

opere ad olio dei grandi maestri del passato in particolare Rembrandt. Nel 1989 in

concomitanza agli studi classici liceali mi iscrivevo alla scuola libera del nudo presso

l’Accademia di Belle Arti a Roma iniziando così anche un percorso di conoscenza della

storia dell’arte. Sono gli anni del mio interesse per la metafisica di Giorgio De Chirico, dei

disegni surrealisti di Alfred Kubin, della filosofia presocratica in particolare Parmenide e gli

scritti psicoanalitici di Sigmund Freud. Nel 1994 la mia prima personale a Roma alla

galleria Vittoria in via Margutta 103 con esposte opere improntate alla tematica

esistenziale e stilizzate in forme non classiche ma dai colori emozionali. Gli anni

successivi saranno caratterizzati da esposizioni personali, per citarne alcune, alla gallerie

Deridad a Parigi, alla galleria della Tartaruga a Roma, alla Dane Soucces gallery a Londra,

alla Stellanholm gallery a New York, come anche partecipazioni a collettive, tra queste nel

2016 alla Triennale dell’Arte Moderna e Contemporanea presso il Palaexpo a Verona con

il conferimento di un premio di 10.000 € deciso dalla commissione esaminatrice presieduta

dal prof. Luca Beatrice ordinario di storia dell’arte a Torino per l’opera “ L’enigma di

Parmenide “. Dal 2015 collaboro come artista per la galleria DWY con sede a New York.