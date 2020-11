Dario Agrimi

Tra i protagonisti italiani della nuova generazione dell’arte contemporanea, realizza opere di forte valenza concettuale, caratterizzate da un deciso sarcasmo e dallo spiazzamento percettivo, ricorrendo ai media più differenti, dalla pittura alla scultura, dall’installazione ambientale alla fotografia e al video.

VAI ALLA SCHEDA

Caterina Casellato

Nel mio lavoro estrapolo forme che provengono da gesti ripetuti nel quotidiano, che si ricompongono in strutture di segni. Questi piccoli gesti formano un tessuto vibrante e stabile, fissandosi in una dimensione altra, in una sedimentazione della realtà. Mi interesso al cibo, al ruolo che interpreta nella società, all’attenzione e alla cura nel cucinare, come pratiche rituali contemporanee.

VAI ALLA SCHEDA

Francesco Ciavaglioli

Nel 2019 allestisco la mostra Fremo Immagine presso lo Spazio Molini della Fondazione Pastificio Cerere a cura di Saverio Verini con il contributo critico di Cecilia Canziani.

Poco dopo sono finalista al Talent Prize per il quale partecipo alla mostra collettiva curata da Insideart presso l’Ex Mattatoio di Testaccio a Roma.

VAI ALLA SCHEDA

Luciane Chermann

Vivendo e lavorando a San Paolo, sviluppo il mio lavoro all’interno della mia ultima ricerca in semiotica cognitiva che esplora ogni tipo di cambiamento che diventa evidente e caratteristica predominante del lavoro. Le linee disegnano il mio sguardo attraverso sculture, dipinti, installazioni e video. Il leitmotiv è l’essere umano e le sue problematiche nella contemporaneità, che coinvolge le nostre società trasformatrici.

VAI ALLA SCHEDA

Carolina Germani

VAI ALLA SCHEDA

Francesco Gioacchini

Francesco Gioacchini è un artista italiano che vive e lavora a Berlino; la sua ricerca si muove tra pittura, disegno e installazione. Si laurea nel 2011 in Comunicazione editoriale presso l’Università di Macerata, frequentando tra il 2008 e il 2009 l’Università Ramón Llull di Barcellona.

VAI ALLA SCHEDA

Camilla Marinoni

Il vuoto, le ferite, la cura e le tematiche del mondo femminile sono gli argomenti frequenti che emergono e che cercano di essere da stimolo, da punto di partenza, per una riflessione sul senso della nostra esistenza.

VAI ALLA SCHEDA

Pengpeng Wang

Ha una vasta esperienza nel mondo dell’arte contemporanea realizzando mostre personali, collettive unitamente alla segnalazione di premi e concorsi. Le sue opere sono state esposte in differenti nazioni: Stati Uniti, Cina, Hong Kong (Cina), Corea del Sud, Taiwan, Italia, Spagna, Inghilterra, Paesi Bassi.

VAI ALLA SCHEDA