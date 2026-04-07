In occasione della Milano Art Week 2026, la Galleria Arrivada presenta In attesa del tempo, mostra personale di Luciano Sozio, a cura di Angela Madesani. L’esposizione, la prima dell’artista ospitata dalla galleria, inaugura il 14 aprile 2026 alle ore 18.00 presso la sede di Via Pier Candido Decembrio 26 e sarà visitabile fino al 12 giugno 2026.

La mostra riunisce una selezione di opere realizzate negli ultimi anni, offrendo uno sguardo sulla ricerca pittorica dell’artista, incentrata su una dimensione sospesa tra osservazione, memoria e percezione del tempo.

Nei dipinti della serie Hunter, figure colte in gesti minimi e quotidiani — un uomo intento a lanciare bucce di mandarino o un giovane che trattiene una zolletta di zucchero sopra una tazza — diventano immagini di concentrazione, attesa e sospensione. Accanto a queste, gli still life, da intendersi nel senso letterale del termine, introducono leggere dissonanze: una natura composta, in cui elementi familiari si combinano in modo inatteso, come nel caso del tegame con dei limoni in cui è la presenza incongrua di una pallina da tennis.

Le opere costruiscono situazioni essenziali, in cui la realtà appare rallentata e carica di una tensione silenziosa. Il riferimento alla tradizione pittorica si intreccia a una sensibilità contemporanea, dando forma a immagini in equilibrio tra controllo e abbandono.

Elemento centrale del lavoro è il processo di realizzazione: dalla preparazione della superficie alla creazione del colore con i pigmenti, secondo ricette sperimentate dall’artista. Ogni fase contribuisce a definire una pittura attenta, misurata, attraversata da pause e aperture.

Nei lavori il tempo appare trattenuto, sospeso in una dimensione instabile, lasciando allo spettatore la possibilità di completare il senso dell’immagine.

Informazioni

Titolo: In attesa del tempo

Artista: Luciano Sozio

A cura di: Angela Madesani

Sede: Galleria Arrivada

Via Pier Candido Decembrio 26, 20137 Milano

Inaugurazione: 14 aprile 2026, ore 18:00

Periodo: 14 aprile – 12 giugno 2026

Ingresso: gratuito (su appuntamento)