Presentata presso il Consolato Generale e Centro di Promozione dell’Argentina a New York, con la curatela di Carolina Antoniadis, Pura emoción offre un accesso preciso all’universo visivo di Rocky Cervini e a una ricerca che, negli ultimi anni, ha acquisito una coerenza singolare all’interno dell’arte contemporanea argentina. Nella sua opera, l’emozione appare meno come tema e più come condizione materiale della forma. Il suo lavoro si fonda su un’indagine su come determinate intensità — vicinanza, tensione, desiderio, ripiegamento, fragilità — acquisiscano spessore visivo senza perdere ambiguità. L’artista costruisce un linguaggio in cui queste forze circolano come ritmo, superficie, colore e spazio. In questo slittamento risiede una delle peculiarità della sua pratica: costruire un linguaggio in cui l’affettivo diventa struttura.

Negli ultimi anni, l’artista ha sviluppato un corpus coerente che articola disegno, pittura espansa e rilievo murale. Lontana dal considerare queste discipline come compartimenti stagni, Cervini lavora secondo una logica di circolazione tra supporti. Le sue opere si organizzano attraverso un pensiero del taglio, della sovrapposizione e dell’assemblaggio, dove ogni elemento sembra rispondere a una pulsione organica più che a una composizione chiusa. Questa apertura formale è centrale: le sue opere non si presentano come immagini concluse, ma come configurazioni in divenire, attraversate da un’energia interna che le mantiene in trasformazione.

Uno degli aspetti più interessanti del suo lavoro è il modo in cui trasforma il supporto in parte attiva del linguaggio. I pannelli di legno rivestiti e dipinti che utilizza come moduli occupano la parete con una presenza precisa. Ogni ritaglio attiva una relazione complessa tra piano, bordo, vuoto e ombra. La parete smette di essere uno sfondo per diventare un campo espanso in cui l’opera respira e si muove, producendo una propria temporalità.

Questa dimensione spaziale è fondamentale per comprendere la portata della sua ricerca. Cervini lavora con una sensibilità che concepisce la forma come qualcosa di vivo, in continuo movimento. I suoi contorni curvi, le linee ondulate e le sagome ritagliate costruiscono una grammatica della mutazione. Le forme si sfiorano, si contengono e si espandono, generando una scena di intensità in cui il corpo appare come una presenza latente, mai completamente definita.

In molte opere, questa dimensione corporea emerge attraverso allusioni parziali: mani, arti, membrane, cavità. Segni che suggeriscono un’esperienza fisica del mondo — tracce di contatto, zone di pressione, gesti sospesi. Cervini evita la rappresentazione diretta per lavorare sulle impronte lasciate dal corpo: gesti, tensioni, torsioni. La forza del suo lavoro risiede proprio nella capacità di mantenere una figurazione aperta, dove il riconoscibile convive con zone di indeterminazione.

Il colore gioca un ruolo decisivo. Neri profondi, bordò densi, rosa pallidi, blu saturi e verdi acidi costruiscono atmosfere specifiche e modulano l’esperienza delle opere. Il colore ha

peso, temperatura e durata: a volte genera concentrazione e silenzio, altre volte produce vibrazioni che superano i contorni.

Particolarmente significativa è l’integrazione dell’ombra come estensione dell’opera. Sollevando i moduli dalla parete, il ritaglio proietta una seconda immagine nello spazio, creando una sintassi visiva espansa. La forma non si esaurisce mai nel suo limite visibile, ma si estende oltre.

Le serie di disegni a inchiostro mostrano un altro aspetto fondamentale della sua ricerca. La linea appare libera, si accelera, si interrompe, ritorna su se stessa. Funziona come registrazione di un’energia in movimento, rivelando una relazione stretta tra gesto e pensiero che si ritrova anche nelle opere murali.

Nel panorama dell’arte contemporanea argentina, il lavoro di Cervini dialoga con una tradizione di sperimentazione materiale legata al corpo, alla superficie e allo spazio, evitando però citazioni dirette. La sua originalità sta nell’aver costruito un linguaggio autonomo, attento alla vulnerabilità e all’intensità senza trasformarle in narrazione.

Le sue opere si collocano in una temporalità che privilegia l’attenzione al dettaglio e la lentezza percettiva. Ogni elemento — ritaglio, ombra, relazione tra piani — attiva nuovi livelli di lettura. C’è una densità silenziosa che persiste oltre il primo sguardo, rendendo l’esperienza sensibile complessa e duratura.

Date: 8 aprile 2026 – 30 giugno 2026

Curatela: Carolina Antoniadis