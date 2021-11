Artissima 2021: i numeri, i premi e le acquisizioni, alla fine della fiera

31.500 visitatori in quattro giorni di apertura, 37 Paesi rappresentati da 155 gallerie, di cui 76 italiane e 79 straniere. E poi sette sezioni, 1.500 opere, 450 collezionisti, 5mila vip e 400 art professional. Circa 20 le delegazioni di Patron museali, tra cui Tate Patrons, dalla Gran Bretagna, Patron Museo Pushkin, dalla Russia, AMAMCO, dalla Svizzera, e le italiane Amici della Triennale, Club GAMeC, Membri di Palazzo Grassi, Sostenitori del MART e Amici del MAXXI. Sono i numeri della 28ma edizione di Artissima, svoltasi dal 4 al 7 novembre 2021, la quinta e ultima diretta da Ilaria Bonacossa (qui la nostra intervista) la prima con Intesa Sanpaolo come main partner. E la prima in presenza, negli spazi dell’Oval Lingotto, dopo la pandemia. Ma fino al 9 novembre 2021, sui siti artissima.art e xyz.artissima.art, saranno visitabili le sezioni curate e il catalogo online delle opere.

«Dopo quasi due anni così complessi non speravo in un tale successo», è il commento di Bonacossa. «Gli ampi corridoi hanno reso la fiera monumentale e sicura allo stesso tempo, permettendo di evitare assembramenti e di godere dell’arte in piena sicurezza. Stand bellissimi, pubblico internazionale e italiano, competente e appassionato, e vendite al di là delle più rosee aspettative. Il mercato dell’arte è davvero ripartito a Torino». Appuntamento allora alla prossima edizione di Artissima, che si terrà da 4 al 6 novembre 2022, con preview il 3 novembre.

Tutti i premi di Artissima 2021

E immancabili appuntamenti della fiera, sono fioccati anche i premi: ben dieci quelli assegnati ad Artissima 2021.

La 21ma edizione del Premio illy Present Future, dedicato al progetto più interessante presentato nell’ambito della sezione “emergente” Present Future, è stato assegnato a Diana Policarpo, presentata dalla galleria LEHMANN + SILVA di Porto. Il Premio FPT for Sustainable Art, arrivato alla seconda edizione e promosso da FPT Industrial con l’intento di sostenere il dialogo tra sostenibilità e arte, è stato vinto da Lennart Lahuis, presentato dalla galleria Dürst Britt & Mayhew de L’Aia.

A Fatma Bucak, presentata dalla galleria Peola Simondi di Torino, va il Premio Tosetti Value per la fotografia. Sostenuto da Tosetti Value – II Family office, nasce dal desiderio di indagare la relazione tra arte ed economia ed è destinato all’artista il cui lavoro fotografico è ritenuto particolarmente interessante per comprendere la situazione storico-sociale ed economia contemporanea. Il Premio Carol Rama by Fondazione Sardi per l’Arte, intitolato alla creatività e libertà artistica espressa dalla grande Carol Rama, è stato assegnato a Ivana Spinelli, presentata dalla GALLLERIAPIÙ di Bologna.

Prima edizione per il Premio VANNI #artistroom, assegnato all’artista under 35 Catalin Pislaru, presentato dalla galleria Nir Altman di Monaco. Prima volta anche per Xiaomi HyperCharge Award, il riconoscimento promosso dall’azienda leader nella tecnologia e destinato all’artista under 35 la cui ricerca meglio comunica la carica che innovazione e cultura sanno infondere nella società contemporanea. Ad aggiudicarselo è stata Gillian Brett, presentata dalla galleria C+N Canepaneri di Milano e Genova.

Selezionati anche i cinque artisti di “Surfing NFT”, il progetto d’esordio della piattaforma Beyond Production nato dalla collaborazione tra Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e Artissima, che invita gli artisti contemporanei selezionati a produrre un’opera tramite gli NFT Non Fungible Token e la tecnologia blockchain: Darren Bader (Franco Noero, Torino), Claudia Comte (König, Berlino), Matteo Nasini (Clima, Milano), Sarah Ortmeyer (Dvir, Bruxelles e Tel Aviv), Damon Zucconi (VEDA, Firenze). Le opere saranno presentate sulla piattaforma dedicata e in occasione di un evento organizzato nel mese di febbraio 2022, presso le OGR di Torino. Una tra le cinque opere verrà quindi selezionata quale vincitrice dell’OGR Award e sarà acquisita dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT per accrescere la propria Collezione.

1 di 2

Assegnato ex-equo a Mimosa Echard e Namsal Siedlecki, presentati rispettivamente dalla Galleria Martina Simeti di Milano e da Magazzino di Roma, il Premio Ettore e Ines Fico. Istituito nel 2009, il riconoscimento promosso da MEF – Museo Ettore Fico di Torino vuole promuovere e valorizzare il lavoro di giovani artisti attraverso un’acquisizione e, per la 28ma edizione di Artissima, ne sono state acquisite quattro.

Premio “ad occhi chiusi…” assegnato ex-aequo a Heba Y. Amin, presentata dalla galleria Zilberman di Istanbul e Berlino, e Dominique White, presentata dalla galleria Veda di Firenze. Nato dalla collaborazione tra Artissima e Fondazione Merz, il riconoscimento viene assegnato all’artista internazionale che meglio rispecchia le attività di ricerca della Fondazione sulla giovane arte del mediterraneo. A Luca Arboccò va invece il Premio JaguArt – The Italian Talent Road Show. Il progetto, lanciato nel 2019, ha coinvolto città italiane, concessionarie Jaguar, gallerie e accademie di belle arti in un itinerario che ha visto la presentazione di un artista per tappa e si è concluso ad Artissima 2021. Il vincitore è stato selezionato dalle votazioni dei visitatori nel corso del viaggio e durante la manifestazione.

1 di 2

Le acquisizioni per le collezioni museali

Artissima si è riconfermata un appuntamento di rilievo anche dal punto di vista delle acquisizioni che andranno ad arricchire diverse collezioni museali.

La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT ha acquisito dodici nuove opere di sette artisti che andranno a implementare la storica Collezione della Fondazione. Un nucleo di cinque lavori realizzati da Micol Assäel, Giuliana Rosso, Francis Offman e Gokula Stoffel sono stati destinati al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Un secondo nucleo di sette opere di Chiara Camoni, Pesce Khete e Davide Sgambaro arricchiranno le proposte espositive della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino.

Contestualmente la fiera ha visto il lancio della prima edizione del Marval Collection New Entries Support, il fondo nato dal dialogo con Artissima e orientato al sostegno alle giovani gallerie. Le tre opere selezionate nella sezione New Entries e acquisite da Marval Collection sono di Mimosa Echard, presentata dalla galleria Martina Simeti di Milano, Eliška Konečná, presentata dalla galleria eastcontemporary di Milano, e Nilson Pernisco, presentato dalla galleria White Noise di Roma.