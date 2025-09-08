Dal 10 al 12 ottobre 2025 ArtVerona taglia il traguardo della sua 20ma edizione e annuncia le ultime novità: nei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere si prepara a riunire 143 espositori, confermando la sua vocazione di fiera italiana capace di intrecciare arte moderna e contemporanea, dialogando con il tessuto cittadino. Sotto la nuova direzione artistica di Laura Lamonea, la manifestazione sceglie come filo conduttore conversazione e scrittura, due pratiche interpretate in chiave curatoriale per leggere le proposte di gallerie, artisti e istituzioni.

Le nuove sezioni di ArtVerona 2025

Tra le novità più attese, la scomparsa della rigida separazione tra moderno e contemporaneo. Il Padiglione 11, tradizionalmente dedicato al Novecento, accoglie due segmenti inediti: Pittura ORA, a cura di Leonardo Regano, dedicata alle pratiche pittoriche e grafiche attuali, ed Effetto Sauna, a cura della stessa Lamonea, che mette in dialogo artisti già consolidati con altri ancora non rappresentati dal mercato.

Il Padiglione 12 ospita invece Steps, curata da Giulia Civardi, che guarda alle gallerie giovani e agli spazi sperimentali, e Video? Avete detto video?, una sezione pensata da Élisa Ganivet e Lamonea, che rende omaggio al teorico Philippe Dubois e indaga la complessità dell’immagine in movimento. Qui il cuore sarà la sala cinema, uno spazio che darà voce a video e performance ma anche a proiezioni di opere provenienti da collezioni pubbliche e private di rilievo internazionale, come Museion di Bolzano, CNAP di Parigi e MART di Trento e Rovereto.

Sempre nel Padiglione 12, debutta PRIMA, un atelier di giovani artisti in formazione, selezionati dall’Accademia di Belle Arti di Verona e dall’associazione Contemporalis di Parigi.

Premi e riconoscimenti

La 20ma edizione arricchisce anche il panorama dei premi, che diventano dieci in totale. Tra i nuovi ingressi, il Premio Villa Filanda Antonini, dedicato agli artisti di Effetto Sauna, con residenza annessa, e il Premio MZ Costruzioni, che promuove lo scambio tra arte e impresa. Confermati, tra gli altri, lo storico fondo di acquisizione A Disposizione, il Premio Zenato Academy, il Premio Casarini DueTorri Hotel per la Pittura Under 40, il Premio Massimiliano Galliani per il Disegno Under 40 e il Sustainable Art Prize.

Il programma in città

Come da tradizione, ArtVerona si diffonderà nel tessuto urbano con un calendario di mostre e installazioni. Tra gli highlights, la riapertura di Palazzo Forti con The Then About As Until del Video Sound Art Festival e l’installazione Una distanza senza rive di Enrique Ramírez all’ex Dogana di fiume. In programma anche la mostra Wounded Words Wounding Words alla Biblioteca Capitolare e, ancora, Autogeografie alla Rondella delle Boccare, un progetto che coinvolge studenti e artisti sul tema del paesaggio urbano.

Fondazione Cariverona, partner storico della fiera, promuove due progetti densi di risonanze contemporanee: Folding, Flexing and Expanding a Palazzo del Capitanio e Udatinos – Sensibili all’acqua al Museo di Storia Naturale.

ArtVerona 2025: l’elenco degli espositori

Main Section

ABC-Arte, Genova, Milano; Alessandro Albanese, Milano; Alexaria Gallery, St. Saphorin – Lavaux (Svizzera); Area\B, Milano; Arena Studio d’Arte, Verona; Arc Gallery, Monza (MB); Arrivada, Milano; Art D2 Modern & Contemporary Art, Milano; Art of this Century, Milano; Artesilva, Seregno (MB); Atipografia, Arzignano (VI); Axrt Contemporary Gallery, Avellino; BOA Spazio Arte, Bologna; Galleria Giovanni Bonelli, Milano, Canneto sull’Oglio (MN), Pietrasanta (LU); BKV Fine Art, Milano; B&B Fine Art, Lugano (Svizzera); Ca’ di Fra’ Arte Contemporanea, Milano; Cardelli & Fontana artecontemporanea, Sarzana (SP); Cellar Contemporary, Trento; Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano; Colophonarte, Belluno; Colossi Arte Contemporanea, Brescia; Contour Art Gallery, Vilnius (Lituania); Coral Contemporary Gallery, Miami (USA); D406, Modena; AD Dal Pozzo Galleria D’Arte, Padova; Galleria de’ Bonis, Reggio Emilia; Paolo Maria Deanesi Gallery, Trento; Dep Art Gallery, Milano, Ceglie Messapica (BR); E3 Arte Contemporanea, Brescia; Eidos Immagini Contemporanee, Asti; ESH Gallery, Milano; Galleria Ferrari, Treviglio (BG); FerrarinArte, Legnago (VR); Galleria Forni, Bologna; Frittelli Arte Contemporanea, Firenze; Frittelli Rizzo, Milano; Galleria Gaburro, Milano, Verona; Galleria Giraldi, Livorno; Il Chiostro Arte Contemporanea, Saronno (VA); IMAGO Art Gallery, Lugano (Svizzera); Galleria d’arte L’Incontro, Chiari (BS); Isolo 17 Gallery, Verona; Jus Museum, Napoli; Kromya Art Gallery, Verona, Lugano (Svizzera); L’Ariete artecontemporanea, Bologna; LANGart, Amsterdam (Paesi Bassi); Liquid Art System, Anacapri (NA), Capri (NA), Ravello (SA), Positano (SA), Miami (USA); Luma Arte Contemporanea, Orte (VT); L.U.P.O. Lorenzelli Projects, Milano; M77, Milano, Mallorca (Spagna); MAAB Gallery, Milano; MA-EC Gallery, Milano; Madeinartgallery, Milano; Stefano Malinverno Arte Moderna e Contemporanea, Rivolta d’Adda (CR); Marcorossi Artecontemporanea, Milano, Pietrasanta (LU), Torino, Verona; Mazzoleni, Londra, Torino; MC2 Gallery, Milano, Tivat (Montenegro); Galleria Melesi, Lecco; MLZ Art Dep, Trieste; Moduli D’Arte, Verona; Nicola Pedana Arte Contemporanea, Caserta; Galleria Open Art, Prato; Osart Gallery, Milano; Orma Art, Milano; Paci Contemporary, Brescia, Porto Cervo (SS); Galleria Poggiali, Firenze, Milano, Pietrasanta (LU); Punto sull’Arte, Varese; Gianluca Ramini Arte Contemporanea, Bologna; Raffaella de Chirico Arte Contemporanea, Milano, Torino; Studio d’Arte Raffaelli, Trento; Rossovermiglio Arte, Padova; Sea Contemporary Art, San Marino; Serene Gallery, Lugano (Svizzera); Galleria Spazia, Minerbio (BO); Spirale Milano, Milano; StayOnBoard Art Gallery, Milano; Studio la Città, Verona; Studio la Linea Verticale, Bologna; Tornabuoni Arte, Firenze, Milano, Forte dei Marmi (LU), Parigi, Londra, Crans Montana (Svizzera); Trium Gallery, Monza (MB); Traveling Gallery; Studio Vigato, Alessandria; Zamagni Galleria d’Arte, Rimini; Manuel Zoia Gallery, Bernate Ticino (MI); Wizard Gallery, Milano, Londra.

Effetto Sauna

Galleria Bagnai, Firenze; MLB Maria Livia Brunelli Home Gallery, Ferrara, Porto Cervo (SS); Mimmo Scognamiglio Arte Contemporanea, Milano; NP ArtLab, Milano; Red Lab Gallery, Milano, Casamassella (LE).

Pittura ORA

1/9unosunove arte contemporanea, Roma; A Pick Gallery, Torino; A+B Gallery, Brescia; Candy Snake Gallery, Milano; Capsule Shanghai, Shanghai (Cina); Ceravento, Pescara; Galerie Heinzer Reszler, Losanna (Svizzera); Galleria Studio Cenacchi, Bologna; Palmieri Contemporary, Celle Ligure (SV); Red Lab Gallery, Milano, Casamassella (LE); Traffic Gallery, Bergamo.

Steps

CASTI, Milano; Grand Tour of Alex, Sanguinetto (VR); Shahin Zarinbal, Berlino; Tube Culture Hall, Milano; Nicoletti Contemporary, Londra (sala Cinema); Eli Kerr, Montreal (sala Cinema).

Video? Avete detto Video?

Artericambi, Verona; Galleria Enrico Astuni, Bologna; Art Gallery Finestreria, Milano; Prometeo Gallery Ida Pisani, Milano, Lucca; Anne Barrault, Parigi (sala Cinema); DS Galerie, Parigi (sala Cinema); Michel Rein, Parigi-Bruxelles (sala Cinema); Cube, Rabat (sala Cinema).

Editoria e Servizi per l’Arte

ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, Milano; Arte – Cairo Editore, Milano; Artribune, Roma; Artslife, Milano; ATPdiary – Contemporary Art Online Magazine, Milano; Collezione da Tiffany, Pesaro (PU); EMMEBI Arte e Libri, Milano; Espoarte Contemporary Art Magazine, Albissola Marina (SV); Exibart, Roma; Flash Art, Milano; Frab’s, Milano; Il Giornale dell’Arte – Editrice Umberto Allemandi & C., Torino; Rivista Segno, Pescara.

Spazi Istituzionali

Accademia di Belle Arti, Verona; Contemporalis, Parigi (Francia); Archivio Ideo Pantaleoni, Como; Palazzo Maffei Casa Museo, Verona; Tomorrows UniCredit residency and production award.