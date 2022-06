Furto a TEFAF Maastricht: la fiera d’arte e antiquariato evacuata

Questa mattina, intorno alle 11:30 circa, i visitatori di TEFAF a Maastricht sono stati fatti evacuare dal personale della fiera d’arte e antiquariato, a causa di un tentativo di furto. Secondo le prime ricostruzioni e a quanto si può vedere da alcuni video già diffusi sui social network, quattro uomini a volto scoperto, vestiti in maniera distinta, hanno assalito lo stand di uno degli espositori, specializzato in alta gioielleria. Mentre uno dei ladri usava un oggetto contundente per sfondare la vetrina, i tre complici tenevano lontane le persone, minacciandole con delle armi. Gli allarmi sono scattati e gli addetti alla sicurezza hanno velocemente disarmato l’aggressore. Anche la polizia olandese è pervenuta sul posto in pochi minuti e, alla fine, come dichiarato dagli organizzatori, nessuno ha riportato ferite.

«TEFAF mette in atto delle procedure molto solide in caso di violazione della sicurezza, che sono state seguite alla perfezione così da allontanare i visitatori, gli espositori e il personale senza rischi. La Fiera ha già riaperto. TEFAF e il MECC sono al lavoro insieme alle autorità, e non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni», ha dichiarato un portavoce di TEFAF Maastricht, commentando il furto ma facendo riferimento alla presenza di un solo assalitore, contrariamente a quanto invece si può osservare nei video, in cui l’assalitore sembra aver agito in gruppo. Rimangono però ancora tutti da chiarire sia la dinamica esatta che i moventi, visto che il furto è stato tentato in pieno giorno, in un momento di affluenza intensa e con una manifestazione di violenza così palese da lasciare poche speranze di fuga. Non è ancora stato chiarito se tutti i ladri sono stati fermati.

BREAKING poging roof #TEFAF #Maastricht VIDEO Rovers proberen vitrines met daarin diamanten kapot te slaan. pic.twitter.com/3Fnqt6Nlds — Henrik-Willem H⭕️fs (@HWHofs) June 28, 2022

Per quanto scene del genere non siano usuali alla fiere – più che rubare, durante questo genere di occasioni, le opere si assaggiano, come nel caso di David Datuna che, nel 2019, diede vita a una esilarante performance, mangiando la banana di Maurizio Cattelan esposta allo stand di Perrotin ad Art Basel Miami – non è la prima volta che TEFAF attira le attenzioni dei ladri. Nel 2008, infatti, venne trafugata una collana di diamanti del valore di un milione di euro, realizzata dall’orefice statunitense William Ruser.