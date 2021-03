Mercanteinfiera aprirà a ottobre, con una tappa ispirata ai mercati francesi

Avrebbe dovuto tenersi a maggio ma, a causa della proroga dello stato di emergenza per la pandemia e delle relative restrizioni, Mercanteinfiera, la manifestazione dedicata all’antiquariato, al modernariato e al collezionismo più grande d’Italia, aprirà le sue porte il 2 ottobre 2021, fino al 10 ottobre. A comunicare la decisione, l’organizzazione di Fiere di Parma, che ha dovuto sacrificare la data prevista per la buona riuscita dell’appuntamento in presenza: «Lo spostamento sarà decisivo per garantire in autunno agli espositori il medesimo flusso di visitatori e buyer esteri da sempre offerto dalla kermesse internazionale».

Insomma, ormai i tempi che corrono sono questi e i grandi eventi – che in un primo momento hanno accusato il colpo – hanno ormai capito come reagire, trasformando la difficoltà in una opportunità, approfondendo certi filoni e segmenti, sviluppando nuovi format. Proprio Mercanteinfiera aveva già aperto la strada alla fruizione online, riscontrando peraltro un notevole successo di pubblico e un ottimo volume di acquisti. In questo senso, l’occasione è buona anche per approfondire le relazioni, come nel caso della collaborazione con Antico Antico, che fornirà a tutti, appassionati e operatori, un’occasione in più per ampliare il proprio business attraverso il nuovo marketplace di mercanteinfiera.com.

Ma la strada dell’online non è l’unica percorribile, perché poi, in fin dei conti, il piacere dell’oggetto non può ridursi all’esperienza virtuale. E così, nel frattempo, Mercanteinfiera cede il passo a un’edizione speciale di Bagarre-Deballage in programma dal 18 al 20 giugno 2021, un format ispirato agli storici mercati d’antiquariato francesi, che andrà in scena negli spazi del polo fieristico di Parma. «È un format molto diverso dal Mercanteinfiera che tutti conoscono ma una modalità smart per poterci comunque essere per i nostri appassionati», ha spiegato Ilaria Dazzi, Brand Manager di Mercanteinfiera.

E oltre alle opere da vedere, ci sono anche altri argomenti da affrontare e voci da ascoltare. Prosegue infatti la rassegna di interviste e approfondimenti online e digitali di “Mercante e Dintorni“, con l’obiettivo di mantenere un filo conduttore con la kermesse, raccontandone gli aspetti non solo commerciali ma, soprattutto, culturali, tra icone del design e storia del bijoux. I prossimi appuntamenti in calendario sono per il 5 e il 19 aprile, alle 17, rispettivamente con “Arte e Antiquariato digitali: risultati e prospettive post-covid” e “D come Design. L’alfabeto di uno stile che ha rivoluzionato gusti e tendenze”.