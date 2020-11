Nuove date estive e un cambio di format per Frieze Los Angeles 2021

Dopo un 2020 disastroso, nonostante i tentativi degli stand online, le grandi fiere d’arte corrono ai ripari per l’anno prossimo. Come? Per esempio, concentrando le date durante i mesi estivi e intervenendo sulla struttura. E così, Frieze annuncia le nuova date della tappa di Los Angeles, arrivata alla terza edizione: appuntamento sulla west coast nella settimana del 26 luglio 2021, con un nuovo format espositivo diffuso in tutta la città, per valorizzarne la storia architettonica, gli spazi e le atmosfere che solo il sole della California può ispirare. Prevista anche una ampia sponda virtuale, con le viewing room che ormai sono diventate un must per tutti gli appuntamenti del genere, per permettere di raggiungere un pubblico globale.

«Supervisionata dalla neo nominata Director of Americas and Content, Rebecca Ann Siegel, Frieze Los Angeles 2021 riunirà le principali gallerie d’arte contemporanea del mondo per celebrare la città come capitale mondiale delle arti», dichiarano dall’organizzazione. In effetti, nonostante l’indubbia attrattiva, la città non è in grado di rivaleggiare con New York – dove peraltro si svolge l’altra tappa d’oltreoceano di Frieze – come epicentro dell’arte contemporanea statunitense ma le prime edizioni losangeline lasciano ben sperare.

L’edizione 2020, che si svolse a febbraio, poco prima del lockdown, fece registrare buoni risultati di vendita e un ottimo ritorno di immagine, grazie soprattutto alle tante immagini delle fotogeniche star di Hollywood, tra cui Leonardo di Caprio e Jennifer Lopez, che si aggiravano tra i booth, incuriositi ma anche disposti a metter mano al portafoglio. Inoltre, la scelta di restringere il numero di gallerie invitate a 70, rendeva gradevole il tour.

Frieze Los Angeles 2021 si svolgerà però in tutt’altro modo, con la fiera che si estenderà tra vari spazi della città, che devono ancora essere annunciati. In ogni caso saranno garantiti tutti gli standard di sicurezza per la tutela della salute dei visitatori e del personale. Il 2021, inoltre, si celebrerà il 30mo anniversario di Frieze, il magazine fondato nel 1991 da Amanda Sharp, Matthew Slotover e Tom Gidley, dal quale si sarebbe poi formata la costola organizzativa Frieze Art Fair, la cui prima edizione, a Regent’s Park, Londra, si tenne nell’ottobre 2003. Per festeggiare l’anniversario, a febbraio 2021, sono previsti tre giorni di programmazione speciale online dedicata alle mostre che hanno definito gli ultimi tre decenni, curate dalla redazione di Frieze.