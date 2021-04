Quattro giornate speciali nel nuovo calendario online di ArtVerona

Quattro giornate speciali, da ricordare online attraverso il contributo dell’arte contemporanea: ArtVerona presenta le sue nuove iniziative digitali che scandiranno i prossimi mesi, in attesa della 16ma edizione della fiera, in programma dal 15 al 17 ottobre 2021. E protagoniste di questo percorso di avvicinamento non possono essere che le gallerie, che potranno proporre ai collezionisti e agli appassionati le proprie selezioni speciali a tema, in occasione della Giornata Mondiale del Disegno, il 27 aprile, della Giornata Internazionale dei Musei, il 18 maggio, della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno, e del Black Friday, il 26 novembre.

Il nuovo premio Massimiliano Galliani per artisti under 35

Così ArtVerona prosegue con decisione sulla sua strada che, nel corso di questo periodo così difficile per il settore, l’ha portata a sperimentare modalità fruitive alternative, diffondendosi nel calendario come un evento permanente, entrando in contatto con temi più virali e sentiti per continuare dialogare con il suo pubblico, aprendosi all’accessibilità. In questo ambito si inserisce un nuovo riconoscimento che ArtVerona dedica a supporto degli artisti emergenti: si tratta del Premio Massimiliano Galliani per il disegno under 35, il cui vincitore verrà proclamato nei giorni di fiera.

È un premio acquisizione dal valore di 3500 euro, stanziato dall’associazione culturale artMacs, che prevede anche una mostra personale negli spazi di Casa Cavezzi a Montecchio Emilia (RE) e una pubblicazione dedicata. «Figlio di Omar Galliani e fratello di Michelangelo, Massimiliano ha trovato nel disegno il suo linguaggio d’elezione: la famiglia con questo Premio intende non solo onorarne la memoria, ma dare anche un segnale forte di supporto alle giovani generazioni di artisti», spiegano da ArtVerona.

Il calendario degli appuntamenti tematici online

Gli appuntamenti saranno presentati in esclusiva, ciascuno solo per 24 ore, sulla nuova piattaforma commerciale realizzata da ArtVerona in collaborazione con Artshell e ANGAMC. Il 27 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Disegno, le gallerie iscritte ad ArtVerona proporranno al pubblico una selezione specifica di disegni e opere grafiche di arte moderna e contemporanea. Per la Giornata Internazionale dei Musei, in programma il 18 maggio, ArtVerona presenta un appuntamento che permette ai collezionisti di realizzare il sogno di acquistare un’opera di rilievo museale. Le gallerie partecipanti, infatti, renderanno acquistabili solo opere documentate che sono state esposte in mostre personali o collettive nei musei e istituzioni italiane e internazionali.

Oltre a quella digitale, tra le sfide accettate da ArtVerona c’è anche quella della sostenibilità, ambendo a diventare una manifestazione green: proprio per questo il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, le gallerie proporranno opere che rispecchiano questa tematica. Torna infine il 26 novembre la seconda edizione di Digital Black, il Black Friday dell’arte contemporanea che dà la possibilità al pubblico di acquistare, per un solo giorno, le opere proposte dalle gallerie a un prezzo particolarmente vantaggioso.