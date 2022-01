Salone del Mobile a giugno 2022: la decisione a causa Covid

Le nuove date erano nell’aria da giorni, anche se si attendeva un’ufficializzazione. Alla fine, la decisione del Consiglio di Amministrazione di FederlegnoArredo Eventi, società di servizi che organizza il Salone del Mobile, è arrivata oggi: la manifestazione milanese della Design Week si terrà dal 7 al 12 giugno 2022, anziché nella settimana del 5 al 10 aprile, a causa dell’incertezza legata alla diffusione del Covid. E così, dopo ArteFiera a Bologna, anche un’altra grande manifestazione, a fronte del boom dei contagi, sceglie di spostare in avanti le lancette.

La prossima edizione del Salone del Mobile sarà la numero 60: un traguardo importantissimo che però, da due anni ormai, subisce le costanti aggressioni della pandemia. E anche stavolta, con le difficoltà negli spostamenti internazionali, aprile non si confermerà il mese ideale per ricevere le migliaia di presenze legate alla kermesse, provenienti in particolar modo dall’estero.

La Presidente Maria Porro ha commentato che «La decisione di posticipare l’evento consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e all’intera community internazionale dell’arredamento e del design di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità di una rassegna che quest’anno si presenterà ricca di novità e che, oltre a festeggiare un compleanno importante, punterà sul tema della sostenibilità, facendosi palcoscenico dei progressi fatti in quest’ambito da creativi, designer e aziende».

Stando comunque a quanto riportato dalla stessa Presidente, pare però che già da ora siano 20 i padiglioni della fiera che saranno occupati dal Salone, mentre, come riporta il Corriere, la città già da mesi è attraversata dalla frenesia nell’accaparrarsi gli spazi della design week. Lo spostamento «Permetterà lo svolgimento della fiera in totale sicurezza e, a tutti i buyer, non solo italiani ed europei, di vedere dal vivo il meglio delle creazioni delle aziende del design, la cui alta adesione dimostra quanto il settore riconosca alla manifestazione il grande valore in termini di posizionamento e di business», ha dichiarato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, che ha ringraziato Fiera Milano per la disponibilità nell’aver individuato una nuova data nel già fitto calendario.

Insomma, speriamo sia la ripartenza buona. Invece, confermate senza spostamento alcuno le date di miart: dal 31 marzo al 3 aprile 2022, nella storica sede di Fiera Milano.