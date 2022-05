Il MUFOCO non apre: la lettera firmata da 370 personalità della fotografia

«In questa fase transitoria il Consiglio di Amministrazione uscente ha deliberato di sospendere l’attività espositiva aperta al pubblico». Così, in un secco comunicato inviato agli organi di stampa, a fine marzo 2022, si annunciava la chiusura di MUFOCO – Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (ne scrivevamo qui).

Solo poche settimane prima, il MUFOCO aveva presentato un nuovo progetto espositivo, un dialogo tra le opere Shields di Paolo Ciregia e Snorkeling di Cosimo Veneziano. Il Museo era inoltre tra le istituzioni coinvolte in “The Memory of the Air”, progetto degli artisti Chiaralice Rizzi e Alessandro Laita, a cura di Gabi Scardi e proposto da AFOL Metropolitana, vincitore della IX edizione dell’Italian Council della DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea.

Ma la decisione di sospendere le attività si inscriveva nel processo di trasformazione istituzionale attraversata dal Museo, nell’ambito del più ampio progetto di nascita a Milano del Museo Nazionale di Fotografia voluto dal Ministero della Cultura e da Triennale Milano, in collaborazione con Regione Lombardia e i Fondatori storici Comune di Cinisello Balsamo e Città Metropolitana di Milano. A più di un mese di distanza, però, tutto tace ma l’opinione pubblica inizia a farsi sentire e così, a oggi, sono circa 370 gli artisti, fotografi, curatori, addetti ai lavori, appassionati e cittadini vicini al Mufoco, firmatari di una lettera in cui si chiede chiarezze sulle motivazioni e sui progetti futuri.

La lettera è stata inviata il 6 maggio al Ministro della Cultura, Dario Franceschini, alla Presidente Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea, Giovanna Calvenzi, al Presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, al Presidente Regione Lombardia, Attilio Fontana, al Sindaco della Città Metropolitana di Milano, Giuseppe Sala, al Sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi. Tra i firmatari, fotografi di chiarissima fama, come Olivo Barbieri, Gianni Berengo Gardin, Mario Cresci, Guido Guidi, Mimmo Jodice e Francesco Jodice; vari operatori del mondo della fotografia come Elisa Medde di Foam, Renata Ferri, photo editor di Rcs; vari autori della scena più giovane che si occupano di immagine contemporanea come Irene Fenara, Ilaria Abbiento, Nicolò Degiorgis, Giorgio Di Noto, Christian Fogarolli e The Cool Couple.

Di seguito riportiamo il testo integrale, per informazioni è disponibile questa mail: lettera.aperta.mufoco@gmail.com.

Lettera aperta sulla sospensione delle attività del MUFOCO

È trascorso oltre un mese dal comunicato in cui si annuncia la temporanea sospensione dell’attività espositiva del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. A quelle righe non è seguita alcuna ulteriore comunicazione: nessuna precisazione sul processo di trasformazione istituzionale del Museo, nessuna informazione sul progetto di nascita a Milano del Museo Nazionale di Fotografia.

Come comunità di artisti, fotografi, curatori, addetti ai lavori, appassionati e cittadini vicini al Mufoco, scoprire che il Museo avrebbe sospeso le attività espositive da un giorno all’altro, senza alcuna indicazione sulla riapertura, ci ha sorpreso e disorientato. Lo sconcerto dei primi giorni, complice il silenzio di queste settimane, si è fatto seria preoccupazione per le sorti di questa istituzione culturale.

Il Mufoco, un museo pubblico unico nel panorama italiano, ha dimostrato negli anni di essere un punto di riferimento per la cultura e la ricerca fotografica organizzando esposizioni, convegni, workshop, momenti formativi e promuovendo importanti pubblicazioni di studio e cataloghi. Per artisti e fotografi è vitale, essenziale. Il Museo ha offerto opportunità preziose per crescere artisticamente grazie a mostre, progetti, incarichi. Complice anche la sua posizione marginale, di frontiera, è stato possibile condurre percorsi vocati alla ricerca artistica e alla sperimentazione linguistica. Ma il Museo è centrale anche per gli studiosi italiani ed esteri grazie alle sue collezioni e al suo patrimonio librario; è prezioso per il pubblico, che attraverso le mostre e le iniziative del Museo è entrato in contatto con le ricerche e le pratiche più significative del mondo della fotografia contemporanea; è fondamentale per la cittadinanza del territorio, che ha potuto beneficiare di un’offerta culturale autorevole in un contesto decentrato e periferico.

Va ricordato che il Museo conserva un patrimonio straordinario composto da oltre due milioni tra stampe in bianco e nero e a colori, diapositive, negativi, video, installazioni di oltre 1000 autori italiani e stranieri divise in fondi come “Archivio dello spazio”, “Gabriele Basilico”, “Lanfranco Colombo”, “Idea di Metropoli” e “Grazia Neri” che rimandano a importanti committenze e a figure fondamentali per la storia della fotografia italiana e internazionale. Inoltre, la Biblioteca del Museo comprende circa 20 mila volumi: monografie dei principali autori della fotografia storica e contemporanea internazionale, cataloghi di mostre personali e collettive, testi teorici e storici, collezioni di riviste italiane e straniere. Un patrimonio in continua evoluzione, che cresce con regolarità, attento alla contemporaneità; un patrimonio che anche molti di noi, nel corso di questi anni, hanno continuato ad arricchire grazie ad acquisizioni e committenze.

La sua sostanziale chiusura è un duro colpo per artisti, fotografi, studiosi, operatori, pubblico e cittadini. Un museo pubblico che chiude le sue porte non è mai una buona notizia.

La profonda preoccupazione per il futuro del Mufoco ci spinge quindi a scrivervi, perché sono numerose le questioni lasciate senza alcuna spiegazione. Vorremmo innanzitutto avere informazioni sul nuovo Museo Nazionale della Fotografia. Esiste un progetto reale, su quali basi scientifiche poggia e quali operatori e studiosi lo stanno portando avanti? Quali saranno le tempistiche e le modalità per la sua realizzazione concreta? Ci lascia perplessi notare che non ci sia trasparenza su questi aspetti e non si riescano a reperire informazioni su un progetto pubblico così importante e ambizioso. E cosa ne sarà del Mufoco, della sua importante collezione, dei suoi archivi, del suo patrimonio bibliotecario? Ci sarà continuità fra le attività del Mufoco e quelle del nuovo Museo Nazionale di Fotografia? Come verranno ricollocati lavoratrici e lavoratori che negli anni hanno dimostrato importanti competenze e professionalità? Chiediamo inoltre che, in questa fase transitoria, il Mufoco possa continuare le sue attività espositive.

In un contesto come quello attuale, dove il visivo è sempre più presente nella vita delle persone, le riflessioni e le ricerche attorno alla fotografia contemporanea – nelle sue varie accezioni – diventano centrali, imprescindibili. Lasciare la Città Metropolitana di Milano orfana, per un periodo non precisato, di un’istituzione che con costanza ha portato avanti indagini su questo linguaggio, appare una scelta poco comprensibile per un territorio che vuole presentarsi come capitale creativa e rivestire un ruolo internazionale nella cultura contemporanea.

i Firmatari, ad oggi, in ordine alfabetico:

1. Andrea Abati

2. Ilaria Abbiento

3. Anna Acquistapace

4. Alessandro Agostinelli

5. Delia Airaghi

6. Alberto Amoretti

7. Luca Andolina

8. Luis Aniceto

9. Arianna Arcara

10. Gianpaolo Arena

11. Antonio Arevalo

12. Simona Antonacci

13. Jonathan Arnaboldi

14. Chiara Arturo

15. Alessandra Attianese

16. Lorenzo Bacci

17. Simone Bacci

18. Giulia Flavia Baczynski

19. Nicola Baldazzi

20. Alessandra Baldoni

21. Isabella Balena

22. Mattia Balsamini

23. Katia Baraldi

24. Milena Barberis

25. Olivo Barbieri

26. Liliana Barchiesi

27. Fabio Barile

28. Giorgio Barrera

29. Gabriel Bauret

30. Gianantonio Battistella

31. Sara Benaglia

32. Settimio Benedusi

33. Niccolò Benetton, The Cool Couple

34. Caterina Benvegnù

35. Claudio Beorchia

36. Francesca Berardi

37. Gianni Berengo Gardin

38. Susanna Berengo Gardin

39. Simone Bergantini

40. Alessia Bernardini

41. Nicola Bertasi

42. Guia Besana

43. Cristina Bianchi

44. Francesco Biasi

45. Antonio Biasucci

46. Silvia Bigi

47. Rosa Biserni

48. Valerio Bispuri

49. Steve Bisson

50. Roberto Boccaccino

51. Kitty Bolognesi

52. Patrizia Bonanzinga

53. Tommaso Bonaventura

54. Carmelo Bongiorno

55. Tiziana Bonomo

56. Michele Borzoni, TerraProject

57. Stefania Bosso

58. Maurizio Bottini

59. Andrea Botto

60. Martina Bovo

61. Luisa Brambilla

62. Marco Brioni

63. Annamaria Brusegani

64. Fabio Cafagna

65. Rita Calabrese

66. Rosa Calderazzi

67. Mara Callegaro

68. Francesca Romana Camarota

69. Marcella Campagnano

70. Marco Campanini

71. Marina Caneve

72. Alessandra Capodacqua

73. Chiara Capodici

74. Raffaela Carretta

75. Casa delle donne di Milano

76. Paola Casanova

77. Zefferina Castoldi

78. Lorenzo Castore

79. Angelo Castucci

80. Christian Caujolle

81. Donata Cavazza

82. Piefrancesco Celada

83. Loredana Celano

84. Rica Cerbarano

85. Marta Cereda

86. Simone Cerio

87. Maria Teresa Cerretelli

88. Mariateresa Ceruti

89. Massimiliano Cestari

90. Benedetta Cestelli Guidi

91. Collettivo Cesura

92. Gianluca Chelucci

93. Fulvio Chiaradia

94. Carla Chicca

95. Liao Chien Hung

96. Giulia Ciniselli

97. Rossana Ciocca

98. Vittoria Ciolini

99. Paolo Ciregia

100.Francesca Cirilli

101.Marco Citron

102.Tomaso Clavarino

103.Giovanni Cocco

104.Simona Cocuzza

105.Dario Coletti

106.Giuliana Conte

107.Claudio Corrivetti

108.Antonietta Corvetti

109.Marilisa Cosello

110.Marina Cosi

111.Carlo Costacurta

112.Cristina Costanzo

113.Mario Cresci

114.Eleonora Crugnola

115.Valentina D’Accardi

116.Luisa D’Andria

117.Annalisa D’Angelo

118.Colomba D’Apolito

119.Walther Dal Pesco

120.Teresa Dalle Carbonare

121.Marco Dapino

122.Giammaria De Gasperi

123.Isabella De Maddalena

124.Matteo De Mayda

125.Margherita De Pilati

126.Francesca De Pieri

127.Marlin Dedaj

128.Nicolò Degiorgis

129.Edoardo Delille

130.Patrizia Della Porta

131.Sergio Devecchi

132.Paola Di Bello

133.Giorgio Di Noto

134.Simone Donati, TerraProject

135.Maria Erovereti

136.Francesca Fabiani

137.Giuseppe Fanizza

138.Irene Fenara

139.Gloria Fenaroli

140.Maria Elisa Ferraris

141.Renata Ferri

142.Enzo Fiammetta

143.Totaro Fila

144.Laura Fiorio

145.Christian Fogarolli

146.Graziano Folata

147.Aurora Fonda

148.Caterina Fondelli

149.Francesca Fontana

150.Gigliola Foschi

151.Chiara Fossati

152.Giuseppe Fragi

153.Carlo Furgeri Gilbert

154.Pietro Gaglianò

155.Gabriele Galimberti

156.Antonella Gandini

157.Greta Gandini

158.Nicoletta Gandus

159.Maurizio Garofalo

160.Franco Gaspari

161.Massimiliano Gatti

162.Tony Gentile

163.Donatella Ghezzi

164.Simona Ghizzoni

165.Angela Giannitrapani

166.Luca Gilli

167.Emilia Giorgi

168.Claudio Gobbi

169.Mario Gorni

170.Elio Grazioli

171.Giovanna Grazioli

172.Davide Greco

173.Liliana Grueff

174.Sara Guerrini

175.Cecilia Guida

176.Guido Guidi

177.Edoardo Hahn

178.Giovanni Hänninen

179.Jenny Hänninen

180.Roberta Iachini

181.Giulia Iacolutti

182.Alessandro Imbriaco

183.Laura Incardona

184.Grazia Ippolito

185.Song Jiapei

186.Francesco Jodice

187.Mimmo Jodice

188.Antonio La Grotta

189.Stefano Laffi

190.Andrea Laudisa

191.Francesca Lazzarini

192.Delfino Legnani Sisto

193.Oscar Lelli

194.Silvia Lelli

195.Nicoletta Leonardi

196.Roberta Levi

197.Alessia Locatelli

198.Martino Lombezzi

199.Grazia Longoni

200.Alice Lorenzon

201.Sara Lorusso

202.Alessandra Maccari

203.Ilaria Magliocchetti Lombi

204.Leonardo Magrelli, Vaste Programme

205.Claudio Majorana

206.Ferruccio Malandrini

207.Marzia Malli

208.Naima Mancini

209.Manfredo Manfroi

210.Silvia Mangosio

211.Stefano Maniero

212.Martino Marangoni

213.Davide Marcesini

214.Mario Margani

215.Luca Marianaccio

216.Silvia Mariotti

217.Marilù Martelli

218.Allegra Martin

219.Simone Massafra

220.Luca Massaro

221.Cristina Masturzo

222.Pietro Masturzo

223.Paola Mattioli

224.Elisa Medde

225.Paola Melloni

226.Melania Messina

227.Raffaella Milazzo

228.Ecaterina Milu

229.Giulia Minetti

230.Dario Mitidieri

231.Maria Rosaria Moccia

232.Donatella Monaco

233.Simone Monsi

234.Guido Montani

235.Davide Monteleone

236.Biancamaria Monticelli

237.Caterina Morigi

238.Liliana Moro

239.Angel Moya Garcia

240.Gianluca Munari

241.Sara Munari

242.Lorenzo Muscoso

243.Alessandro Nassiri

244.Silvia Neonato

245.Valentina Neri

246.Nathanael Nko Nko

247.Nicola Nunziata

248.Giuseppe Oliviero

249.Cristina Omenetto

250.Joe Oppedisano

251.Alena Oreshnikova

252.Francesca Orsi

253.Oriana Orsi

254.Pierpaolo Pagano

255.Michele Palazzi

256.Mara Palena

257.Marco Paltrinieri

258.Luca Panaro

259.Michela Pandolfi

260.Noa Pane

261.Nicolò Panzeri

262.Pietro Paolini, TerraProject

263.Tommaso Parrillo

264.Rosalba Pasquali

265.Camillo Pasquarelli

266.Rischa Paterlini

267.Cristina Pecchioli

268.Alice Pedroletti

269.Fulvia Pedroni Farassino

270.Annalisa Pellino

271.Luisa Perlo

272.Andrea Pertoldeo

273.Claudia Petraroli

274.Dario Picariello

275.Aminta Pierri

276.Alessandra Pioselli

277.Pier Paolo Pitacco

278.Fiorenza Pizza

279.Clementina Pizzati

280.Donata Pizzi

281.Michele Porcelluzzi

282.Elisabetta Portoghese

283.Anna Positano

284.Martina Pozzan

285.Azzurra Primavera

286.Alberto Maria Prina

287.Serena Prinza

288.Patrizia Pulga

289.Maria Quattrociocchi

290.Sabrina Ragucci

291.Marco Rapaccini

292.Luna Ravera

293.Paola Redaelli

294.Moira Ricci

295.Arianna Rinaldo

296.Patrizia Riviera

297.Laura Rizzi

298.Filippo Romano

299.Gianni Romano

300.Paola Romano

301.Alessio Romenzi

302.Gemma Ronchetti

303.Rocco Rorandelli, TerraProject

304.Flavia Rossi

305.Marialba Russo

306.Claudio Sabatino

307.Mustafa Sabbagh

308.Alberto Saibene

309.Alessandro Sala

310.Carlo Sala

311.Giorgio Salimeni

312.Alessandro Sambini

313.Fabio Sandri

314.Luca Santese, Cesura

315.Simone Santilli, The Cool Couple

316.Umberto Sartorello

317.Giampaolo Sasso

318.Ciro Frank Schiappa

319.Marco Schiavone

320.Daria Scolamacchia

321.Ilia Semeia

322.Fabio Severo

323.Caterina Erica Shanta

324.Marco Signorini

325.Michele Smargiassi

326.Enrico Smerilli

327.Anita Sonego

328.Nicolò Sponzilli

329.Alessandra Spranzi

330.Gaia Squarci

331.Caterina Stiffoni

332.Maria Stiffoni Ponchielli

333.Tommaso Tanini

334.Pio Tarantini

335.George Tatge

336.Giulia Ticozzi

337.Giulia Tornari

338.Elena Tripodi

339.Angela Tromellini

340.Luciana Tufani

341.Giuliano Turone

342.Silvana Turzio

343.Ruggero Ughetti

344.Jacopo Valentini

345.Marco Valli

346.Elena Vaninetti

347.Giuseppe Vanzella

348.Maria Antonietta Vanzetto

349.Emilio Vavarella

350.Rocco Venezia

351.Cosimo Veneziano

352.Raffaele Vertaldi

353.Paolo Verzone

354.Vanessa Vettorello

355.Giulia Vigna, Vaste Programme

356.Maria Luisa Villa

357.Manfredi Vinassa de Regny

358.Amalia Violi

359.Alessandro Vitali

360.Serena Vittorini

361.Sasha Willenik

362.Paolo Woods

363.LI Xin

364.Mauro Zanchi

365.Marco Zanella

366.Martina Zanin

367.Marco Zanta

368.Alba Zari

369.Alessandro Zoboli

370.Marco Zorzanello

371.Giulia Zorzi