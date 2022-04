Milano Art To Date #3: la via della foto, nel centro della città

In occasione della XI edizione di MIA FAIR – Milan Image Art Fair, Untitled Association propone a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo, una serie di itinerari in città, ispirati al tema della fotografia.

Come prima tappa di questo terzo itinerario, partiamo da Porta Romana (M3/Porta Romana). Nothern Lights della fotografa olandese Carla Van De Puttelaar, per la prima volta in mostra a Milano, è allestita da Other Size Gallery in via Maffei. Il progetto espositivo, a cura di Claudio Composti, vede una raccolta di undici fotografie di medio e grande formato, dove corpo e natura si mescolano in unico racconto. Traendo ispirazione dalla raffinata tradizione ritrattistica nordeuropea del XVII secolo, contrapponendola a quella della natura morta e della delicatezza dei fiori, Van De Puttelaar sceglie di raccontare la bellezza del corpo femminile, servendosi esclusivamente di uno sfondo nero e della luce naturale. Claudio Composti ha anche curato il Premio Irinox Save The Food, con le opere dei finalisti in mostra a MIA FAIR fino a domenica 1 maggio.

Tornando invece al Centro di Milano, a poca distanza da Other Size Gallery, possiamo raggiungere lo Showroom Miori, in via Macedonio Melloni, dove stateof, in collaborazione con Galleria Ramo e Atelier Florania, presentano BORO di Matteo Messori. Il titolo della mostra fa riferimento al particolare rammendo artistico proprio della cultura giapponese, che identifica capi di abbigliamento rattoppati con piccoli pezzi di tessuto sovrapposti e cuciti. L’artista propone una serie di opere inedite, spaziando dal video, alla pittura e alla scultura “indossabile”.

Ancora sotto l’egida di stateof in collaborazione con Galleria Indice, vi consigliamo, se non avete avuto ancora l’occasione di visitarla, Fotografia Italiana Contemporanea, a cura di Andrea Tinterri e Luca Zuccala, presso Scalo Lambrate (M2/Lambrate), raggiungibile anche direttamente con la linea 93 dell’autobus.

Concludiamo la giornata, facendo ritorno in Centro, dove Ciaccia Levi, storica galleria parigina, ha aperto recentemente la sua sede milanese nel quartiere Palestro (M1/Palestro). Viene presentata No One Cried, personale di Daniel Jacoby, in cui troviamo una video-installazione presentata dall’artista nel 2021 all’International Film Festival di Rotterdam.

Milano Art To Date #3: l’itinerario del 29 aprile 2022

Other Size Gallery

Via Andrea Maffei, 1

+39 0270006800

othersizegallery@workness.it

https://workness.it/ita/servizi/other-size-gallery.aspx

Northen Lights

Carla Van De Puttelaar

>20.05.2022

state of

info.stateof@gmail.com

IG: @stateof___

presso Scalo Lambrate, Via Saccardo,12

in collaborazione con Galleria Indice

Fotografia italiana contemporanea

a cura di Andrea Tinterri e Luca Zuccala

> 03.05.2022

presso Showroom Miori – via Macedonio Melloni , 75

in collaborazione con Galleria Ramo and Atelier Florania

BORO

Matteo Messori, testo di Rossella Farinotti

28.04 > 26.05.2022

Ciaccia Levi

Via G. Rossini, 3

info@ciaccialevi.com

ciaccialevi.com

No One Cried

Daniel Jacoby

> 07.05.2022