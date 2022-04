Simona Ghizzoni e Antonio Biasiucci vincono il Premio BNL a MIA Art Fair

Simona Ghizzoni e Antonio Biasiucci si aggiudicano in ex aequo il Premio BNL BNP Paribas della XI Edizione di MIA – Milan Image Art Fair, la fiera internazionale dedicata alle diverse declinazioni del linguaggio fotografico, in apertura oggi, 28 aprile, negli spazi di SUPERSTUDIO MAXI, a Milano, zona Famagosta. Il riconoscimento è attribuito agli artisti ritenuti più meritevoli, che hanno presentato i propri lavori tramite le gallerie d’arte (97 gli espositori italiani e stranieri ospiti a Mia Fair 2022). «A vincere è la natura, tanto desiderata eppure assente in questi due anni di pandemia, che ci hanno costretti, tenendoci chiusi nelle nostre case, isolandoci nelle nostre singolarità», si legge nelle motivazioni della Giuria di esperti, composta tra gli altri da Alessandra Zenga, Fabio Castelli, Francesca Malgara e Nicola Zanella.

Presentata da Maria Livia Brunelli Gallery, Ghizzoni ha vinto con l’opera Isola (2021), un trittico che racconta, attraverso immagini impattanti, il rapporto tra natura e uomo, spesso segnato dalla coercizione e in molti casi conflittuale. Ma allo stesso tempo la natura si può percepire diversamente, come via di salvezza per gli esseri umani, ancora più sentita in quel tempo sospeso che è stato il lockdown. Corpo Ligneo è l’opera di Antonio Biasiucci, presentata dalla Galleria Farsetti Arte. Nell’opera compare una sorta di miraggio, un tronco trasfigurato che sembra una città abbandonata. La carica metafisica è fortissima, così come la capacità tecnica di far emergere da una realtà oggettiva una visione onirica.

«Entrambi i fotografi attraverso il loro obiettivo ci invitano a guardare con attenzione il mondo attorno a noi e a coglierne i lati più nascosti e straordinari», ha commentato Isabella Fumagalli, Responsabile Divisione Private Banking & Wealth Management BNL BNP Paribas, nell’annunciare i vincitori.

Lo scorso anno, il premio fu assegnato all’opera The Eye (2020) di Federica Belli, presentata dalla Galleria Valeria Bella di Milano, con una menzione speciale alla fotografia UNTITLED (FLOWERS 21) del compianto Giovanni Gastel, rappresentato dalla Fondazione a lui intitolata.

«La partnership più che decennale con il Mia testimonia il costante impegno della Banca nel sostenere e promuovere la fotografia e più in generale l’arte contemporanea in Italia», spiegano da BNL, main sponsor della manifestazione. Novità dell’edizione 2022 è stato il progetto educational in collaborazione con il Master of Art della Luiss Business School tenuto dal Prof. Zanella, uno dei giurati per il Premio BNL. Il progetto prevedeva che i migliori studenti del Master fossero coinvolti nella selezione delle opere a loro giudizio “imperdibili”, da inserire poi in un digital leaflet per costruire un percorso di visita del tutto innovativo: quello delle nuove generazioni, nate e cresciute nell’era digitale.

Le opere vincitrici, selezionate tra una rosa di 15 artisti finalisti provenienti dall’Italia e dal mondo, saranno acquisite dalla Banca e entreranno a far parte della collezione d’arte BNL BNP Paribas, che conta oltre 5mila capolavori.