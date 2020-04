Coloriamo insieme. Il nuovo sketchbook con 100 disegni d’artista da colorare a casa

100 disegni di 50 artisti, writer, illustratori di tutte le età, raccolte in un unico sketch-book. Si tratta di #COLORAVIRUS, il nuovo passatempo ideato dall’Associazione Caravan SetUp, nata in collaborazione con Il Cerchio E Le Gocce, dedicato ad adulti e bambini per questo lungo periodo di permanenza a casa.

Qui trovate tutti i disegni, che potete stampare comodamente da casa. Quando la vostra opera sarà finita, potete fare una bella foto e pubblicarla sui social avendo cura di utilizzare l’hashtag #COLORAVIRUS, taggare l’autore dello sketch originale, Caravan SetUp, Without Frontiers, Lunetta a Colori e Il Cerchio E Le Gocce, che raccoglieranno tutte le immagini.

.P.S: Se non avete la stampante a casa, non preoccupatevi. Potete risolvere così:

– appoggia un foglio bianco sullo schermo del tuo computer o tablet

– aumenta la luminosità dello schermo al massimo

– con una matita ripassa leggermente le linee principali del disegno senza premere troppo per non rovinare la tua unica fonte di serie tv e film, potresti pentirtene…

– ora sei pronto per colorare!