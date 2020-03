Crea e vinci con Disegniamo l’arte, l’iniziativa di Abbonamento Musei

Dai bassorilievi del Museo di Santa Giulia di Brescia, ai gioielli del Palazzo Ducale di Mantova, ce ne sono di idee per liberare la propria creatività, anche in questi giorni complicati per tutti, grazie a Disegniamo l’arte da casa, iniziativa promossa da Abbonamento Musei nell’ambito delle attività di #iorestocasa, dedicata ai piccoli artisti ma anche alle loro famiglie. Fino al al 29 marzo 2020, sarà possibile scaricare una raccolta di immagini selezionate dai musei aderenti, per poi copiarle, reinterpretarle e dare libero sfogo alla propria creatività.

«Disegniamo l’arte è un appuntamento a cui teniamo molto, poiché coinvolge i bambini e i loro genitori in un’attività creativa e originale. Proponendo questa versione online, speriamo che per le famiglie sia un’occasione per utilizzare al meglio questo tempo ritrovato, lasciandosi conquistare dall’arte del disegno», ha spiegato Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei, sistema integrato che riunisce una serie di musei e luoghi d’arte e cultura tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

Tra le tante proposte, da Brescia, il Museo di Santa Giulia mette a disposizione due bassorilievi romani raffiguranti animali, trasformati in silhouette, da assemblare a piacimento per dar vita a una nuova creatura. Da Mantova, grazie al Museo Archeologico Nazionale, parte del Complesso Museale di Palazzo Ducale, si può inventare un gioiello sull’esempio di un cammeo scolpito. Dalla Brianza, si può colorare l’architettura di Palazzo Arese Borromeo, mentre dalla provincia di Varese si disegna un Besanosauro, un rettile marino lungo quasi sei metri e risalente al Triassico, seguendo le indicazioni del Museo Civico dei Fossili di Besano. Da Milano, GASC propone le sagome di una serie di opere da reinterpretare con la propria fantasia.

Le immagini condivise sui social network entro le 24 di domenica 29 marzo, taggando su Facebook Abbonamento Musei e utilizzando gli hashtag #disegniamolarte #pigna #iorestoacasa #creoilmiomuseo, saranno raccolte in una gallery dedicata e visibile da tutti, mentre i due disegni che avranno ricevuto il maggior numero di like si aggiudicheranno un set da disegno Pigna, sponsor tecnico del progetto. Matite pronte? Via!

Per seguire tutte le iniziative legate alla campagna #iorestoacasa, potete cliccare qui.