“Journal”, il progetto online di Vistamare | Vistamarestudio

La programmazione di Vistamare, a Pescara, e di Vistamarestudio, a Milano, converge in un progetto virtuale: Journal. A virtual weekly logbook.

Ogni martedì e venerdì alle 12.00 nella sezione del sito di entrambe le sedi della galleria Journal, creata appositamente, il pubblico troverà un appuntamento fisso «per conoscere il mondo e la visione degli artisti, che da sempre sono specchio del nostro presente».

Journal è stato lanciato lo scorso 24 marzo con il video inedito della performance Temporary Orders del collettivo Public Movement del 2018 a Vistamarestudio.

L’approfondimento di oggi, 27 marzo, è dedicato a Ettore Spalletti (Cappelle sul Tavo, Pescara, 1940 – 2019) e domenica 29 marzo ci sarà un’edizione speciale dedicata a Mimmo Jodice (Napoli, 1934), in occasione del suo compleanno.

La galleriste Benedetta Spalletti e Lodovica Busiri Vici ci hanno raccontato il progetto.

Come è nato il progetto Journal. A virtual logobook? In che rapporto sta alla programmazione delle due sedi della galleria?

«Journal. A virtual logobook è nato in questo momento di attesa, come un diario di bordo, un appuntamento fisso, martedì e venerdì alle 12.00, in cui i nostri artisti si raccontano attraverso immagini, parole, video e interviste. Un appuntamento che vorremmo diventasse rituale nella quotidianità di questo periodo, un momento di aggregazione, virtuale ma allo stesso tempo reale».

In una sezione creata ad hoc sui siti di Vistamare e Vistamarestudio, grazie a un’accurata ricerca di archivio che coinvolge gli artisti e tutto il team delle gallerie, chiunque ha accesso a contenuti, inediti video d’artista, materiale d’archivio e interviste.

Che cosa vedremo nei prossimi appuntamenti con Journal?

«Journal è stato lanciato martedì 24 marzo con un video inedito della mostra performance Temporary Orders, che il collettivo Public Movement ha presentato per la prima volta in Italia da Vistamarestudio nel 2018.

Oggi, 27 marzo, l’approfondimento è dedicato a Ettore Spalletti, attraverso il racconto del film di Pappi Corsicato.

E poi parleremo di Haim Steinbach, Bethan Huws, Joseph Kosuth, Armin Linke, per citarne alcuni.

Domenica 29 marzo ci sarà un’edizione speciale dedicata a Mimmo Jodice, in occasione del compleanno dell’artista».