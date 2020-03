Tate: l’universo di ‘Discover Art’

La Tate, con le sue quattro gallerie – Tate Modern e Tate Modern a Londra, Tate Liverpool e Tate St. Ives – anzichè proporre nuove iniziative, invita il pubblico a esplorare il proprio sito che è un enorme archivio di materiale realizzato dal museo stesso negli anni in cui il museo propone un approccio trasversale alla collezione (78mila opere d’arte di 4mila artisti e 22mila documenti d’archivio, tutto disponibile online) e alle mostre con approfondimenti, interviste, video, podcast e molto altro.

Nella newsletter di qualche giorno fa la Tate invita alla navigazione del sito con queste parole: «Mentre non possiamo incontrarci di persona l’arte può aiutarci a continuare a sentirci uniti, creativi e calmi.

Così, mentre le nostre porte sono chiuse, divideremo alcune delle nostre idee preferite per aiutarti a scoprire l’arte che ami, far nascere un nuovo hobby o gustare un momento di pace lontano dalla cronaca».

E un link diretto porta direttamente alla sezione Discover Art (che dalla homepage si raggiunge direttamente cliccando su Art & Artists).

Discover Art

Otto le sezioni principali, in cui gli argomenti in evidenza vengono periodicamente aggiornati: Highlights, Explore Art by Theme, Meet the Collection Artists, Get Creative, Listen, Tate Kids, Art Terms, Dig Deeper, che si aprono su una moltitudine di possibilità per esplorare questi temi: è possibile trovare approfondimenti, video, gallerie fotografiche, suggerimenti per letture e podcast.

Abbiamo provato a espolarle.

• Highlights



Qui viene messo in evidenza materiale relativo a vari argomenti. In questo momento, ad esempio, ci sono un approfondimento sull’artista Gordon Bennett, il video di una performance nelle sale della Tate Britain, una lista di libri e saggi sul tema arte, potere e verità redatta dal gruppo di ricerca interdiscipplinare Thick/er Black Lines, e delle letture delle opere della Tate realizzate da persone che hanno preso parte al disABILITY Network della gallerie.

• Explore Art by Theme

Qui troviamo lesezioni “Wellbeing and Art”, “Asia and Art”, “Disability and Art”, “Queer Lives and Art” e “Black Identities and Art”.

Visto l’invito che avevamo trovato nella newsletter abbiamo esplorato la sezione dedicata al benessere e all’arte.

Nella parte “Hihlights” troviamo quiz “How are you feeling?”, una guida all’osservazione delle opere d’arte improntato alla lentezza e un podcast sul tema ma con approcci differenti, un video sulle condizione psichica di Vincent Van Gogh.

Ci sono poi varie sezioni tematiche: “How do these artworks make you feel?” con una selezione di opere da guardare e approfondire, e “Artist Thoughts” con aforismi di artisti.

• Meet the Collection Artists

È una sezione dedicata all’approfodimento della ricerca e della storia di artisti della collezione.

In questo momento troviamo un approfondimento su Theaster Gates attraverso cinque elementi del suo lavoro, una video intervista nei loro studi a Raqib Shaw e a Billie Zangewa, un approfondimento su Gillian Ayres tratto dalla sezione Tate Kids.



• Get Creative

Qi potete trovare video e testi con cui è possibile imparare, ad esempio, a tessere come Anni Albers, a disegnare una favola per bambini, a dipingere come Frank Bowling e molto altro. C’è anche la possibilità di realizzare un disegno direttamente da pc, tablet e smartphone, con Tate Paint.

• Listen

È una sezione in cui ascoltare podcast e playlist. In questo momento si trova un podcast sul tema dell’amore in arte attraverso le opere della colelzione, con l’assistente curatore Michael Raymond, la poetessa Shareefa Energy, l’artista Sunil Gupta e la scrittirce Elise Bell.

Una playlist che mette in relazione la collezione di fotografie di Elton John e i brani che alcuni scatti hanno ispirato, con tanto di video.

C’è anche una playlist per MixTate, creata dalla DJ and producer Helena Hauff ispirandosi a un ritratto del Seicento.

Rimanda direttamente all’omonima, ricchissima, sezione dedicata ai più piccoli, in cui è possibile trovare approfondimenti sulle opere della collezione pensati per loro, attività creative, giochi e quiz online, video e molto altro.

È un glossario in cui sono raccolti oltre 400 termini di ambito artistico e storico-artistico tra cui movimenti, stili e tecniche. Oltre alla definizione è possibile trovare esempi, rimandi a opere d’arte e artisti.

• Dig Deeper

Qui si trova una sezione in cui sono proposti approfondimenti di vario tipo. In questo momento sono messi in evidenza un saggio sul rapporto tra Yayoi Kusama e la moda, un testo in cui la cantautrice Solange Knowles Ferguson dà una personale lettura della mostra in corso Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power, la conduttrice, scrittrice e comica Susan Calman parla della lotta per i diritti omosessuali oggi, un report sulla performance lecture di Otobong Nkanga alla Tate Modern nel 2019.