Art Basel: Ruba Katrib è la nuova curatrice di Unlimited

Cambio ai vertici per il colosso Art Basel, nella sede madre di Basilea. Sarà Ruba Katrib, per l’edizione 2026, a curare il settore Unlimited. Chief Curator e Director of Curatorial Affairs del MoMA PS1, succederà così a Giovanni Carmine – in carica dal 2021 – nella guida della sezione fuori scala di Art Basel, quella più d’impatto, letteralmente monumentale, dove sculture e installazioni di grandi dimensioni incontrano pitture murali immersive, ampie serie fotografiche e ambiziose opere video. Come l’enorme carovana The Voyage – A March to Utopia dell’edizione 2025, portata da Atelier Van Lieshout; o l’installazione luminosa di Marinella Senatore, lunga 34 metri, selezionata da Mazzoleni; o ancora i giganti di tufo a grandezza naturale realizzati da Mimmo Paladino ed esposti da Cardi Gallery (qui tutti gli highlights di giugno). «Unlimited è una piattaforma unica e vitale», dichiara Ruba Katrib, «che permette agli artisti di realizzare opere di una portata e di un’ambizione raramente possibili in altri contesti. È un onore dare forma a questo celebre settore e collaborare con artisti e gallerie a progetti che troveranno riscontro nel pubblico di Basilea, e non solo».

Al MoMA PS1, Katrib – nata a Baltimora nel 1982 – ha curato mostre di grande successo, tra cui The Gatherers (2025), Rirkrit Tiravanija: A LOT OF PEOPLE (2023), Jumana Manna: Break, Take, Erase, Tally (2022) e Greater New York (2021), oltre alla prima retrospettiva completa di Simone Fattal nel 2019. In precedenza, come curatrice allo SculptureCenter di New York (2012-2018), ha realizzato oltre venti mostre, tra cui 74 million million million tons (2018, co-organizzata con Lawrence Abu Hamdan). Ha inoltre co-curato la biennale Casa Tomada del SITE Santa Fe nel 2018 e i suoi scritti compaiono regolarmente in importanti riviste e cataloghi museali. In qualità di curatrice, Katrib entrerà a far parte del team curatoriale di Art Basel Basilea insieme a Stefanie Hessler, Direttrice dello Swiss Institute (SI) di New York, sotto la guida della direttrice della fiera Maike Cruse.

«Ad Art Basel, la nostra missione è sempre stata non solo quella di presentare l’arte più ambiziosa del nostro tempo, ma anche di coltivare le voci curatoriali che ne plasmano il futuro», dichiara Vincenzo de Bellis, Chief Artistic Officer and Global Director, Art Basel Fairs. «La nomina di Ruba Katrib riflette questo impegno nel promuovere una nuova generazione di leader di pensiero nel mondo dell’arte. Entrando a far parte del nostro team curatoriale, Ruba porta con sé una profonda intuizione, rigore intellettuale e sensibilità alle urgenze della cultura contemporanea. La sua visione infonderà a Unlimited nuove prospettive e aprirà nuove possibilità per il modo in cui il pubblico incontra la pratica artistica su larga scala». Appuntamento a Basilea, dal 16 al 21 giugno 2026.